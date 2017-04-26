Назван мировой лидер среди спорткаров
Большая часть продаж – 105 тыс. штук – приходится на американский авторынок. При этом Mustang является глобальной моделью Ford и представлен на рынках 140 стран мира, однако спрос на него за пределами США не особо высокий.
В текущем году американский автопроизводитель намерен расширить географию присутствия модели. Компания планирует продавать машину еще в 6 странах, в том числе в Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Палау. Рост продаж спортивной модели должен составить по итогам года порядка 30%.
Ранее cпециалисты тюнинг-ателье Hennessey подготовили программу доработок для нового Ford Mustang GT. В рамках модернизации 5-литровый 8-цилиндровый агрегат выдает 804 л. с. и 878 Нм крутящего момент вместо прежних 435 л. с. и 542 Нм. Такой показатель обеспечит установка механического нагнетателя, а также новая выпускная система.
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