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26 апреля 2017, 17:44

Назван мировой лидер среди спорткаров

По итогам прошлого года самым популярным спорткаром в мире стал американский Ford Mustang. За год автопроизводитель смог продать 150 экземпляров этой модели.
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Большая часть продаж – 105 тыс. штук – приходится на американский авторынок. При этом Mustang является глобальной моделью Ford и представлен на рынках 140 стран мира, однако спрос на него за пределами США не особо высокий.

Ford Mustang
Выпускается с 1965 г.
Объявлений: 52
Отзывов: 1

В текущем году американский автопроизводитель намерен расширить географию присутствия модели. Компания планирует продавать машину еще в 6 странах, в том числе в Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Палау. Рост продаж спортивной модели должен составить по итогам года порядка 30%.

Ранее cпециалисты тюнинг-ателье Hennessey подготовили программу доработок для нового Ford Mustang GT. В рамках модернизации 5-литровый 8-цилиндровый агрегат выдает 804 л. с. и 878 Нм крутящего момент вместо прежних 435 л. с. и 542 Нм. Такой показатель обеспечит установка механического нагнетателя, а также новая выпускная система.

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Отзывы по теме
Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Американский тюнер сделал Mustang GT более агрессивным
Моя мечта!! Ford Mustang!!
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
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Назван мировой лидер среди спорткаров
Большая часть продаж – 105 тыс. штук – приходится на американский авторынок. При этом Mustang является глобальной моделью Ford и представлен на рынках 140 стран мира, однако спрос на него за пределами США не особо высокий.{{model_2060}}В текущем году американский автопроизводитель намерен расширить географию присутствия модели. Компания планирует продавать машину еще в 6 странах, в том числе в Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Палау. Рост продаж спортивной модели должен составить по итогам года порядка 30%.Ранее cпециалисты тюнинг-ателье Hennessey подготовили программу доработок для нового Ford Mustang GT. В рамках модернизации 5-литровый 8-цилиндровый агрегат выдает 804 л. с. и 878 Нм крутящего момент вместо прежних 435 л. с. и 542 Нм. Такой показатель обеспечит установка механического нагнетателя, а также новая выпускная система.
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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