Назван список 5 лучших автомобилей года
На четвертом месте расположился Volkswagen Golf R. Топовая позиция досталась немцу за соотношение «цена-качество». По адекватной рыночной стоимости водители получают «малыша» с «движком» на 300 л.с. Скорость 100 км.ч. достигается за 5,3 секунды.
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio занял третье место. Главным аргументом для получения «бронзы» стало наличие у седана трех модификаций, доступных покупателям.
Второе место получил McLaren 570S с 3,8-литровым двигателем, вырабатывающим 570 л.с.
«Золото» рейтинга получил Porsche 911 GTS, радующий водителей 3-литровым двигателем с мощностью 450 «лошадей». Автомобиль заслужил лидерство благодаря обновленному бамперу и стильной головной оптикой. Эксперты сравнили этот автомобиль с коробкой конфет, «полной различных вкусов, форм и текстур».
Комплектации и технические характеристики
|Aston Martin DB11 5.2 АТ
|Volkswagen Golf GTI 2.0 MT
|Alfa Romeo Giulia 2.9 MT
|McLaren 570S 3.8 AMT
|Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|2015
|2015
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|2016
|2016
|2017
|2016
|Кузов
|купе
|хэтчбек
|седан
|купе
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/4
|3/5
|4/5
|2/2
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|608
|220
|510
|570
|580
|Объем двигателя
|5204
|1984
|2891
|3799
|3800
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Роботизированная 7
|Роботизированная 7
|Привод
|задний
|передний
|задний
|задний
|полный
|Городской цикл
|7.5
|12.1
|Загородный цикл
|5.1
|7.6
|Смешанный цикл
|6.0
|8.5
|9.4
|9.3
|Топливо
|АИ-98
|АИ-95
|АИ-95
|АИ-98
|АИ-98
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