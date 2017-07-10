10 июля 2017, 16:30

Назван список 5 лучших автомобилей года

Автомобильные эксперты мирового уровня назвали 50 лучших автомобилей, которые уже вышли или планируются к выпуску. Также учитывались модели, прошедшие рестайлинг. Лидерами рейтинга стали 5 моделей, которые теперь считаются автомобилями года.
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  Назван список 5 лучших автомобилей года Aston Martin DB11, Volkswagen Golf GTI, Alfa Romeo Giulia, McLaren 570S, Porsche 911 Назван список 5 лучших автомобилей года Aston Martin DB11, Volkswagen Golf GTI, Alfa Romeo Giulia, McLaren 570S, Porsche 911 Назван список 5 лучших автомобилей года Aston Martin DB11, Volkswagen Golf GTI, Alfa Romeo Giulia, McLaren 570S, Porsche 911 Назван список 5 лучших автомобилей года
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Пятую строку рейтинга занимает Aston Martin DB11. Под капотом британца расположен двигатель объемом 5,2 литра с производительностью 608 «лошадей». Время разгона до 100 км.ч. - 3,8 секунды.

На четвертом месте расположился Volkswagen Golf R. Топовая позиция досталась немцу за соотношение «цена-качество». По адекватной рыночной стоимости водители получают «малыша» с «движком» на 300 л.с. Скорость 100 км.ч. достигается за 5,3 секунды.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio занял третье место. Главным аргументом для получения «бронзы» стало наличие у седана трех модификаций, доступных покупателям.

Второе место получил McLaren 570S с 3,8-литровым двигателем, вырабатывающим 570 л.с.

«Золото» рейтинга получил Porsche 911 GTS, радующий водителей 3-литровым двигателем с мощностью 450 «лошадей». Автомобиль заслужил лидерство благодаря обновленному бамперу и стильной головной оптикой. Эксперты сравнили этот автомобиль с коробкой конфет, «полной различных вкусов, форм и текстур».

Комплектации и технические характеристики

Aston Martin DB11 5.2 АТVolkswagen Golf GTI 2.0 MTAlfa Romeo Giulia 2.9 MTMcLaren 570S 3.8 AMTPorsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
Год выпуска, с2016 2015 2015 2015 2015
Год выпуска, по2017 2016 2016 2017 2016
Кузовкупе хэтчбек седан купе кабриолет
Количество дверей/мест2/4 3/5 4/5 2/2 2/4
Тип двигателябензиновый бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин608 220 510 570 580
Объем двигателя5204 1984 2891 3799 3800
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая Роботизированная 7 Роботизированная 7
Приводзадний передний задний задний полный
Городской цикл 7.5 12.1
Загородный цикл 5.1 7.6
Смешанный цикл 6.0 8.5 9.4 9.3
ТопливоАИ-98 АИ-95 АИ-95 АИ-98 АИ-98
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Новинки и концепт кары Астон Мартин, VW, Фольксваген, Альфа Ромео, МакЛарен, Порше ДБ11, Гольф ГТИ, Джулия, 570С, 911 Каррера

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Комментарии
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Отзывы по теме
370 л.с. для ABT Volkswagen Golf R32
очень хороший авто.
Илья
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
taran
Священник освятит Ferrari, Lamborghini и прочие суперкары
На фотографии нет ни одного из названных
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Назван список 5 лучших автомобилей года
{{material_119988}}Пятую строку рейтинга занимает Aston Martin DB11. Под капотом британца расположен двигатель объемом 5,2 литра с производительностью 608 «лошадей». Время разгона до 100 км.ч. - 3,8 секунды.На четвертом месте расположился Volkswagen Golf R. Топовая позиция досталась немцу за соотношение «цена-качество». По адекватной рыночной стоимости водители получают «малыша» с «движком» на 300 л.с. Скорость 100 км.ч. достигается за 5,3 секунды.Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio занял третье место. Главным аргументом для получения «бронзы» стало наличие у седана трех модификаций, доступных покупателям.Второе место получил McLaren 570S с 3,8-литровым двигателем, вырабатывающим 570 л.с.«Золото» рейтинга получил Porsche 911 GTS, радующий водителей 3-литровым двигателем с мощностью 450 «лошадей». Автомобиль заслужил лидерство благодаря обновленному бамперу и стильной головной оптикой. Эксперты сравнили этот автомобиль с коробкой конфет, «полной различных вкусов, форм и текстур».
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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