6 июня 2017, 12:52

Названа цена Lexus LC для нескольких стран

Новый Lexus LC австралийским покупателям обойдется на 50 % больше, чем американским. Столь существенная разница объясняется экологичностью новинки, за которую так борются на «зеленом континенте».
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Новый Lexus LC в гибридном исполнении или с бензиновым V8 в дилерских центрах Австралии стоит 190 000 австралийских долларов, что эквивалентно 141 360 американским долларам. Отмечается, что в США гибридное купе можно приобрести за 92 000 долларов, а «зелёный» стоит уже 96 510 долларов.
Lexus LC
Новый 7 886 000 Р
Базовое исполнение LC для автомобильного рынка Австралии имеет 21-дюймовые колесные диски, которые «обуты» в резину Michelin Pilot Super Sport, а также панорамный люк на крыше.  Одновременно австралийские владельцы LC получат широкий набор систем помощи водителю, среди которых адаптивный круиз контроль, система удержания в полосе движения, мониторинг «слепых» зон, ассистент парковки, а также система экстренного торможения с функцией обнаружения пешехода.
 
Отметим, что на российском рынке новинку ждут в июле этого года. В нашей стране японское купе будет доступно в самой мощной версии LC 500 с бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с. и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Стоимость топовой комплектации Sport+ составит 7 886 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Lexus LC Sport+ 5.0 AT
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин477
Объем двигателя4969
Тип трансмисииавтоматическая 10-ступенчатая
Приводзадний
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
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Названа цена Lexus LC для нескольких стран
Новый Lexus LC в гибридном исполнении или с бензиновым V8 в дилерских центрах Австралии стоит 190 000 австралийских долларов, что эквивалентно 141 360 американским долларам. Отмечается, что в США гибридное купе можно приобрести за 92 000 долларов, а «зелёный» стоит уже 96 510 долларов.{{model_6322}}Базовое исполнение LC для автомобильного рынка Австралии имеет 21-дюймовые колесные диски, которые «обуты» в резину Michelin Pilot Super Sport, а также панорамный люк на крыше.  Одновременно австралийские владельцы LC получат широкий набор систем помощи водителю, среди которых адаптивный круиз контроль, система удержания в полосе движения, мониторинг «слепых» зон, ассистент парковки, а также система экстренного торможения с функцией обнаружения пешехода. Отметим, что на российском рынке новинку ждут в июле этого года. В нашей стране японское купе будет доступно в самой мощной версии LC 500 с бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с. и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Стоимость топовой комплектации Sport+ составит 7 886 000 рублей.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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