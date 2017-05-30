30 мая 2017, 19:35

Названа цена новых Peugeot Expert и Citroen Jumpy

Продажи коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy нового поколения начнется у официальных дилеров в июле. Как сообщает пресс-служба PSA Groupe, начальная стоимость автомобилей составляет 1 299 900 рублей.
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За обозначенную цену покупателям будет доступен автомобиль в базовой комплектации с двигателем 1,6 литра мощностью 90 л.с. и механической трансмиссией. Кроме двигателя 1,6 литра 90 л.с. новинки оснащаются дизельными двигателями 2 литра 150 л.с.
 
В стандартную комплектацию входят регулировка руля по высоте и вылету, зеркала с электроприводом и обогревом, импульсные электростеклоподъемники.
 
Также вариации дополнены круиз-контролем и ограничителем скорости с функцией памяти, для дальних поездок удобна сигнализация усталости водителя (таймер). За безопасность отвечают системы динамической стабилизации ABS с функцией распределения тормозных усилий и ESP, дополненной антипробуксовочной системой, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира. Требования профессионалов призвано удовлетворить наличие штатной сплошной металлической перегородки во всю высоту кузова, колец для фиксации груза в полу, правая сдвижная боковая дверь и задние распашные двери.
 
Кроме того, в стандарт входят усиленная подвеска и увеличенный дорожный просвет, защита картера двигателя, предпусковой догреватель дизельного двигателя, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, аккумулятор увеличенной емкости.
 
Новые Peugeot Expert и Citroen Jumpy будут предлагаться в трех вариантах длины (460 см, 495 см и 530 см) и одним вариантом высоты кузова (до 195 см, в зависимости от нагрузки). Колесная база коротких версий составляет 2 925 мм; еще двух вариантов -3 275 мм. Каждый из указанных типов кузова доступен в двух вариантах полной массы: до 2,5 т (версии для эксплуатации в мегаполисах, где въезд грузовым автомобилям в центр ограничен) и более 3 т. В зависимости от модификации, объем грузового отсека фургона составляет от 4,6 до 6,6 кубометров, погрузочная длина – от 2 162 до 4 024 мм, а погрузочная ширина между арками колес 1 258 мм.

Комплектации и технические характеристики

Peugeot Expert Premium 2.0 АТPeugeot Expert Premium 2.0 АТ
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовминивэн минивэн
Количество дверей/мест5/6 5/6
Тип двигателядизельный дизельный
Мощность, л.с./ об/мин163 163
Объем двигателя1997 1997
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл9.0 9.0
Загородный цикл6.8 6.8
Смешанный цикл7.6 7.6
Топливодт дт
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Названа цена новых Peugeot Expert и Citroen Jumpy
За обозначенную цену покупателям будет доступен автомобиль в базовой комплектации с двигателем 1,6 литра мощностью 90 л.с. и механической трансмиссией. Кроме двигателя 1,6 литра 90 л.с. новинки оснащаются дизельными двигателями 2 литра 150 л.с. В стандартную комплектацию входят регулировка руля по высоте и вылету, зеркала с электроприводом и обогревом, импульсные электростеклоподъемники. Также вариации дополнены круиз-контролем и ограничителем скорости с функцией памяти, для дальних поездок удобна сигнализация усталости водителя (таймер). За безопасность отвечают системы динамической стабилизации ABS с функцией распределения тормозных усилий и ESP, дополненной антипробуксовочной системой, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира. Требования профессионалов призвано удовлетворить наличие штатной сплошной металлической перегородки во всю высоту кузова, колец для фиксации груза в полу, правая сдвижная боковая дверь и задние распашные двери. Кроме того, в стандарт входят усиленная подвеска и увеличенный дорожный просвет, защита картера двигателя, предпусковой догреватель дизельного двигателя, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, аккумулятор увеличенной емкости. Новые Peugeot Expert и Citroen Jumpy будут предлагаться в трех вариантах длины (460 см, 495 см и 530 см) и одним вариантом высоты кузова (до 195 см, в зависимости от нагрузки). Колесная база коротких версий составляет 2 925 мм; еще двух вариантов -3 275 мм. Каждый из указанных типов кузова доступен в двух вариантах полной массы: до 2,5 т (версии для эксплуатации в мегаполисах, где въезд грузовым автомобилям в центр ограничен) и более 3 т. В зависимости от модификации, объем грузового отсека фургона составляет от 4,6 до 6,6 кубометров, погрузочная длина – от 2 162 до 4 024 мм, а погрузочная ширина между арками колес 1 258 мм.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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