30 мая 2017, 19:35
Названа цена новых Peugeot Expert и Citroen Jumpy
Продажи коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy нового поколения начнется у официальных дилеров в июле. Как сообщает пресс-служба PSA Groupe, начальная стоимость автомобилей составляет 1 299 900 рублей.
За обозначенную цену покупателям будет доступен автомобиль в базовой комплектации с двигателем 1,6 литра мощностью 90 л.с. и механической трансмиссией. Кроме двигателя 1,6 литра 90 л.с. новинки оснащаются дизельными двигателями 2 литра 150 л.с.
В стандартную комплектацию входят регулировка руля по высоте и вылету, зеркала с электроприводом и обогревом, импульсные электростеклоподъемники.
Также вариации дополнены круиз-контролем и ограничителем скорости с функцией памяти, для дальних поездок удобна сигнализация усталости водителя (таймер). За безопасность отвечают системы динамической стабилизации ABS с функцией распределения тормозных усилий и ESP, дополненной антипробуксовочной системой, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира. Требования профессионалов призвано удовлетворить наличие штатной сплошной металлической перегородки во всю высоту кузова, колец для фиксации груза в полу, правая сдвижная боковая дверь и задние распашные двери.
Кроме того, в стандарт входят усиленная подвеска и увеличенный дорожный просвет, защита картера двигателя, предпусковой догреватель дизельного двигателя, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, аккумулятор увеличенной емкости.
Новые Peugeot Expert и Citroen Jumpy будут предлагаться в трех вариантах длины (460 см, 495 см и 530 см) и одним вариантом высоты кузова (до 195 см, в зависимости от нагрузки). Колесная база коротких версий составляет 2 925 мм; еще двух вариантов -3 275 мм. Каждый из указанных типов кузова доступен в двух вариантах полной массы: до 2,5 т (версии для эксплуатации в мегаполисах, где въезд грузовым автомобилям в центр ограничен) и более 3 т. В зависимости от модификации, объем грузового отсека фургона составляет от 4,6 до 6,6 кубометров, погрузочная длина – от 2 162 до 4 024 мм, а погрузочная ширина между арками колес 1 258 мм.
Комплектации и технические характеристики
|Peugeot Expert Premium 2.0 АТ
|Peugeot Expert Premium 2.0 АТ
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|минивэн
|минивэн
|Количество дверей/мест
|5/6
|5/6
|Тип двигателя
|дизельный
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|163
|163
|Объем двигателя
|1997
|1997
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|9.0
|9.0
|Загородный цикл
|6.8
|6.8
|Смешанный цикл
|7.6
|7.6
|Топливо
|дт
|дт
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