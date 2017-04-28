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28 апреля 2017, 08:47
Названа цена рестайлингового Toyota Yaris
Стоимость нового хэтчбека Toyota Yaris для Великобритании и стран ЕС объявлялась ранее, а теперь руководство компании назвало цену на новинку для американского рынка.
Согласно озвученным данным, жителям США модель обойдется в 15 635 долларов, что эквивалентно примерно 880 000 рублей.
Какая версия предлагается американским покупателям, неизвестно. Для британцев модель предлагается с 1- и 1,5-литровыми моторами, а также с гибридной установкой.
В базовую комплектацию Yaris L входит механическая коробка передач, а за «автомат» нужно будет доплатить еще 1 000 долларов. За версию LE с тремя дверьми придется отдать 17 285 долларов, а с пятью –17 660 долларов. Максимальная комплектация Yaris в исполнении SE будет стоить 18 260 и 19 060 долларов в зависимости от количества дверей.
Модель по сравнению с предыдущей генерацией получила более современный внешний дизайн, что особенно заметно по радиаторной решетке с хромированными вставками, есть также измененная передняя и задняя оптика.
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Yaris 1.5 МТ
|Toyota Yaris 1.5 МТ
|Год выпуска, с
|2014
|2014
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|105
|105
|Объем двигателя
|1495
|1495
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|7.8
|7.8
|Загородный цикл
|6.4
|6.4
|Смешанный цикл
|7.1
|7.1
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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Отзывы по теме
Подскажите пожалуйста, У меня тойота Ярис 2010 года трехдверка двигатель 1л, МКПП .Сегодня при езде коробке передач заходит как будто, а машина не едет.На на панели приборов показывает что скорость набирается, А машина на месте стоит. Пробовала вкючить заднюю скорость тоже ноль реакции, слышно гул звук ...
езжу на Ярисе 3 года!великолепная машинка, для города-идеальный вариант!очень легка в управлении, внутри очень просторно, багажник конечно небольшой, но при сложенных задних сиденьях места в машинке становится прилично!хотелось бы сказать, что по-моему мнению, Ярис вообще самая необычная машина из всех ...
Ну что ж, пока еще терпимо
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