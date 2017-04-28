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28 апреля 2017, 08:47

Названа цена рестайлингового Toyota Yaris

Стоимость нового хэтчбека Toyota Yaris для Великобритании и стран ЕС объявлялась ранее, а теперь руководство компании назвало цену на новинку для американского рынка.
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Согласно озвученным данным, жителям США модель обойдется в 15 635 долларов, что эквивалентно примерно 880 000 рублей.
 
Какая версия предлагается американским покупателям, неизвестно. Для британцев модель предлагается с 1- и 1,5-литровыми моторами, а также с гибридной установкой.
 
В базовую комплектацию Yaris L входит механическая коробка передач, а за «автомат» нужно будет доплатить еще 1 000 долларов. За версию LE с тремя дверьми придется отдать 17 285 долларов, а с пятью –17 660 долларов. Максимальная комплектация Yaris в исполнении SE будет стоить 18 260 и 19 060 долларов в зависимости от количества дверей.
 
Модель по сравнению с предыдущей генерацией получила более современный внешний дизайн, что особенно заметно по радиаторной решетке с хромированными вставками, есть также измененная передняя и задняя оптика.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Yaris 1.5 МТToyota Yaris 1.5 МТ
Год выпуска, с2014 2014
Год выпуска, по2016 2016
Кузовхэтчбек хэтчбек
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин105 105
Объем двигателя1495 1495
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Механическая 5-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл7.8 7.8
Загородный цикл6.4 6.4
Смешанный цикл7.1 7.1
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум Toyota Yaris
Подскажите пожалуйста, У меня тойота Ярис 2010 года трехдверка двигатель 1л, МКПП .Сегодня при езде коробке передач заходит как будто, а машина не едет.На на панели приборов показывает что скорость набирается, А машина на месте стоит. Пробовала вкючить заднюю скорость тоже ноль реакции, слышно гул звук ...
Зиля
Toyota Yaris: Игрушечный
езжу на Ярисе 3 года!великолепная машинка, для города-идеальный вариант!очень легка в управлении, внутри очень просторно, багажник конечно небольшой, но при сложенных задних сиденьях места в машинке становится прилично!хотелось бы сказать, что по-моему мнению, Ярис вообще самая необычная машина из всех ...
Влюбленная.
Toyota назвала цену Yaris
Ну что ж, пока еще терпимо
kamaz
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Названа цена рестайлингового Toyota Yaris
Согласно озвученным данным, жителям США модель обойдется в 15 635 долларов, что эквивалентно примерно 880 000 рублей. Какая версия предлагается американским покупателям, неизвестно. Для британцев модель предлагается с 1- и 1,5-литровыми моторами, а также с гибридной установкой. В базовую комплектацию Yaris L входит механическая коробка передач, а за «автомат» нужно будет доплатить еще 1 000 долларов. За версию LE с тремя дверьми придется отдать 17 285 долларов, а с пятью –17 660 долларов. Максимальная комплектация Yaris в исполнении SE будет стоить 18 260 и 19 060 долларов в зависимости от количества дверей. Модель по сравнению с предыдущей генерацией получила более современный внешний дизайн, что особенно заметно по радиаторной решетке с хромированными вставками, есть также измененная передняя и задняя оптика.
2017-04-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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