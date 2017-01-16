Названа самая популярная марка на вторичном рынке России
Лидером рынка традиционно является Lada, на долю которой в последний месяц года пришлось 27 % от общего объема. Реализовано 119 600 ед., что на 8,7 % ниже показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок остается японская Toyota, чей результат достиг 50 700 экземпляров. Третье место занимает другой японский бренд – Nissan, продано 23 600 ед. В первую пятерку, с одинаковыми результатами - по 19 000 экземпляров - также вошли Chevrolet и Hyundai, сообщает «Автостат».
Большинство представленных марок - 29 из 40 - показывали положительную динамику рынка, причем наибольший рост сохраняет Lifan, показатель увеличился на 34,1 %. Самое сильное падение зафиксировано у GAZ – продажи на вторичном рынке упали на 26 %.
В модельной структуре лидерство в декабре сохранила Lada 2114 с объемом 13 500 машин – на 4,7 % меньше, чем год назад. На втором месте находится модель 2107 с 11 300 подержанными экземплярами.
Замыкает тройку лидеров Ford Focus с 11 000 ед. В пятерку лидеров также попали Lada 2110 и 2170.
В топ-25 среди моделей наибольший рост рынка демонстрируют Lada 2190 и Hyundai Solaris. Обе модели уже несколько лет подряд входят в число лидеров первичного рынка и теперь массово появляются на вторичном рынке.
Добавим также, что по итогам 2016 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 5,19 млн ед. показав рост на 6 %.
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