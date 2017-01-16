16 января 2017, 11:42

Названа самая популярная марка на вторичном рынке России

По данным аналитического агентства «Аатостат», в декабре 2016 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 440 800 ед., что на 0,7 % меньше, чем за тот же период 2015 года.

Лидером рынка традиционно является Lada, на долю которой в последний месяц года пришлось 27 % от общего объема. Реализовано 119 600 ед., что на 8,7 % ниже показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок остается японская Toyota, чей результат достиг 50 700 экземпляров. Третье место занимает другой японский бренд – Nissan, продано 23 600 ед. В первую пятерку, с одинаковыми результатами - по 19 000 экземпляров - также вошли Chevrolet и Hyundai, сообщает «Автостат».

Большинство представленных марок - 29 из 40 - показывали положительную динамику рынка, причем наибольший рост сохраняет Lifan, показатель увеличился на 34,1 %. Самое сильное падение зафиксировано у GAZ – продажи на вторичном рынке упали на 26 %.

В модельной структуре лидерство в декабре сохранила Lada 2114 с объемом 13 500 машин – на 4,7 % меньше, чем год назад. На втором месте находится модель 2107 с 11 300 подержанными экземплярами.

Замыкает тройку лидеров Ford Focus с 11 000 ед. В пятерку лидеров также попали Lada 2110 и 2170.
В топ-25 среди моделей наибольший рост рынка демонстрируют Lada 2190 и Hyundai Solaris. Обе модели уже несколько лет подряд входят в число лидеров первичного рынка и теперь массово появляются на вторичном рынке.

Добавим также, что по итогам 2016 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 5,19 млн ед. показав рост на 6 %.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan Cabstar
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
АРТЕМ1982
Вибрация на скорости 90 км/ч
У меня такая же ерунда мне говорили подушки поменял ни каких изменений теперь говорят что внутренний шрус только не знают какой правый или левый. Может кто подскажит как определить???
Михаил
Помогите с поиском запчастей
Насторожил свободный ход руля. Оказалось, поперечная рулевая тяга. Долго тянул с заменой. Ну а как поступить? Слишком дешевые запчасти --то брак, то без гарантий. Мол, сломается, плати сам. Нормально вообще. Вспомнил про EGT, что знакомые колодки такой марки ставили, ни разу не жаловались. Бренд не хают ...
DiGiTaL
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 65 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Названа самая популярная марка на вторичном рынке России
Лидером рынка традиционно является Lada, на долю которой в последний месяц года пришлось 27 % от общего объема. Реализовано 119 600 ед., что на 8,7 % ниже показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок остается японская Toyota, чей результат достиг 50 700 экземпляров. Третье место занимает другой японский бренд – Nissan, продано 23 600 ед. В первую пятерку, с одинаковыми результатами - по 19 000 экземпляров - также вошли Chevrolet и Hyundai, сообщает «Автостат». Большинство представленных марок - 29 из 40 - показывали положительную динамику рынка, причем наибольший рост сохраняет Lifan, показатель увеличился на 34,1 %. Самое сильное падение зафиксировано у GAZ – продажи на вторичном рынке упали на 26 %. В модельной структуре лидерство в декабре сохранила Lada 2114 с объемом 13 500 машин – на 4,7 % меньше, чем год назад. На втором месте находится модель 2107 с 11 300 подержанными экземплярами. Замыкает тройку лидеров Ford Focus с 11 000 ед. В пятерку лидеров также попали Lada 2110 и 2170. В топ-25 среди моделей наибольший рост рынка демонстрируют Lada 2190 и Hyundai Solaris. Обе модели уже несколько лет подряд входят в число лидеров первичного рынка и теперь массово появляются на вторичном рынке. Добавим также, что по итогам 2016 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 5,19 млн ед. показав рост на 6 %.
2017-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG