20 декабря 2016, 15:47

Названа стоимость двух новых фургонов Ford

Модели Tourneo Custom и Transit Custom появятся на российском рынке в следующем году. Цены начинаются от 1,7 млн рублей за самую простую комплектацию.
На сегодняшний день у россиян есть возможность предзаказа новинок. Tourneo Custom представляет собой небольшой микроавтобус, имеющий 8 пассажирских мест. Фургон представляет и модель Transit Custom с цельнометаллическим кузовом.
 
Известно, что новинки укомплектованы дизельным агрегатом на 2,2 литра и коробкой «автомат» на 6 ступеней. Мощность двигателя составит от 100 до 125 л.с.
 
Базовое оснащение фургона Transit Custom обойдется российскому потребителю не меньше 1 749 тыс. рублей, Tourneo Custom - от 2 286 тыс. рублей.
 
Как опцию можно заказать систему контроля давления, вторую подушку, возможность ограничить скорость при 100 км/ч, дождевой и световой датчики, кондиционер, видеокамеру заднего обзора с экраном в зеркале, бак для топлива увеличенного объема и др. Дополнительно есть возможность получить люк, расположенный в перегородке грузового отсека, чтобы можно было перевезти длинные грузы, и грузовые рейлинги сверху, которые можно убрать за ненадобностью. 
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Названа стоимость двух новых фургонов Ford
На сегодняшний день у россиян есть возможность предзаказа новинок. Tourneo Custom представляет собой небольшой микроавтобус, имеющий 8 пассажирских мест. Фургон представляет и модель Transit Custom с цельнометаллическим кузовом. Известно, что новинки укомплектованы дизельным агрегатом на 2,2 литра и коробкой «автомат» на 6 ступеней. Мощность двигателя составит от 100 до 125 л.с. Базовое оснащение фургона Transit Custom обойдется российскому потребителю не меньше 1 749 тыс. рублей, Tourneo Custom - от 2 286 тыс. рублей. Как опцию можно заказать систему контроля давления, вторую подушку, возможность ограничить скорость при 100 км/ч, дождевой и световой датчики, кондиционер, видеокамеру заднего обзора с экраном в зеркале, бак для топлива увеличенного объема и др. Дополнительно есть возможность получить люк, расположенный в перегородке грузового отсека, чтобы можно было перевезти длинные грузы, и грузовые рейлинги сверху, которые можно убрать за ненадобностью. 
2016-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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