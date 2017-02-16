Стала известна стоимость нового BMW 4-Series

Компания BMW озвучила стоимость обновленного семейства 4-Series - от 2 300 000 рублей. На российском рынке автомобиль будет представлен в версии купе и Gran Coupe.
Модель доступна в 9 бензиновых вариантах: BMW 420i (2 400 000 рублей купе и 2 300 000 рублей Gran Coupe), BMW 420i xDrive (2 500 000 рублей), BMW 430i (2 600 000 рублей, только купе), BMW 430i xDrive (2 700 000 рублей), BMW 440i xDrive (3 200 000 рублей). Предлагается также 3 дизельные модификации - BMW 420d (2 400 000 рублей) и BMW 420d xDrive (2 600 000 рублей купе и 2 500 000 рублей Gran Coupe). Топ-версия BMW M4 в кузове купе обойдется в России минимум в 4 400 000 рублей.
Напомним, что обновленное семейство BMW 4-Series было представлено в середине января 2017 года. Прием заказов на автомобили российские дилеры марки начнут в марте.
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Модель доступна в 9 бензиновых вариантах: BMW 420i (2 400 000 рублей купе и 2 300 000 рублей Gran Coupe), BMW 420i xDrive (2 500 000 рублей), BMW 430i (2 600 000 рублей, только купе), BMW 430i xDrive (2 700 000 рублей), BMW 440i xDrive (3 200 000 рублей). Предлагается также 3 дизельные модификации - BMW 420d (2 400 000 рублей) и BMW 420d xDrive (2 600 000 рублей купе и 2 500 000 рублей Gran Coupe). Топ-версия BMW M4 в кузове купе обойдется в России минимум в 4 400 000 рублей. Напомним, что обновленное семейство BMW 4-Series было представлено в середине января 2017 года. Прием заказов на автомобили российские дилеры марки начнут в марте.
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