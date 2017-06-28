28 июня 2017, 14:26
Названы цены на Opel Adam Black Jack
Продажи самой маленькой модели в продуктовой линейке Opel стартовали на рынке Германии. Adam Black Jack предлагается по минимальной цене от 14 950 евро, что соответствует примерно 992 000 рублей.
В движение модель приводится 1,2-литровым двигателем, отдача которого составляет 70 л.с. Заявленный расход топлива - 5,3 литра на 100 км пути в смешанном цикле, при движении по городу - 7,1 литра.
Отличием версии Black Jack от обычного варианта становится двухцветный окрас кузова. Капот, наружные зеркала и крыша автомобиля выполнены в черном цвете. Также новинка имеет чёрные легкосплавные колёса с контрастными вставками под цвет кузова.
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В списке оборудования есть возможность подключения интернета 4G LTE Wi-Fi Hotspot, 7-дюймовый экран мультимедийной системы, а также аудиосистема с 8 динамиками. Все это доступно за дополнительную плату.
Добавим, что представители Opel продолжают работать над созданием новой генерации модели Corsa, которую будут собирать на новой базе от PSA Group.
В России продукция компании на первичном рынке по-прежнему недоступна.
Комплектации и технические характеристики
|Opel Adam 1.4 MT
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|хэтчбек 3 дв.
|Количество дверей/мест
|3
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|100 / 74 при 6000
|Объем двигателя
|1398
|Тип трансмисии
|механика 5
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.3
|Загородный цикл
|4.4
|Смешанный цикл
|5.5
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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