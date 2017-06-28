28 июня 2017, 14:26

Названы цены на Opel Adam Black Jack

Продажи самой маленькой модели в продуктовой линейке Opel стартовали на рынке Германии. Adam Black Jack предлагается по минимальной цене от 14 950 евро, что соответствует примерно 992 000 рублей.
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В движение модель приводится 1,2-литровым двигателем, отдача которого составляет 70 л.с.  Заявленный расход топлива - 5,3 литра на 100 км пути в смешанном цикле, при движении по городу - 7,1 литра.
 
Отличием версии Black Jack от обычного варианта становится двухцветный окрас кузова. Капот, наружные зеркала и крыша автомобиля выполнены в черном цвете. Также новинка имеет чёрные легкосплавные колёса с контрастными вставками под цвет кузова.
 
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В списке оборудования есть возможность подключения интернета 4G LTE Wi-Fi Hotspot, 7-дюймовый экран мультимедийной системы, а также аудиосистема с 8 динамиками. Все это доступно за дополнительную плату.
 
Добавим, что представители Opel продолжают работать над созданием новой генерации модели Corsa, которую будут собирать на новой базе от PSA Group.
 
В России продукция компании на первичном рынке по-прежнему недоступна.

Комплектации и технические характеристики

Opel Adam 1.4 MT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовхэтчбек 3 дв.
Количество дверей/мест3
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин100 / 74 при 6000
Объем двигателя1398
Тип трансмисиимеханика 5
Приводпередний
Городской цикл7.3
Загородный цикл4.4
Смешанный цикл5.5
ТопливоАИ-95
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Новинки и концепт кары Опель Адам

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Названы цены на Opel Adam Black Jack
В движение модель приводится 1,2-литровым двигателем, отдача которого составляет 70 л.с.  Заявленный расход топлива - 5,3 литра на 100 км пути в смешанном цикле, при движении по городу - 7,1 литра. Отличием версии Black Jack от обычного варианта становится двухцветный окрас кузова. Капот, наружные зеркала и крыша автомобиля выполнены в черном цвете. Также новинка имеет чёрные легкосплавные колёса с контрастными вставками под цвет кузова. {{material_119173}} В списке оборудования есть возможность подключения интернета 4G LTE Wi-Fi Hotspot, 7-дюймовый экран мультимедийной системы, а также аудиосистема с 8 динамиками. Все это доступно за дополнительную плату. Добавим, что представители Opel продолжают работать над созданием новой генерации модели Corsa, которую будут собирать на новой базе от PSA Group. В России продукция компании на первичном рынке по-прежнему недоступна.
2017-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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