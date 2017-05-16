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16 мая 2017, 09:39
Названы самые экономичные автомобили
В сложное экономическое время для российских потребителей одним из главных факторов выбора автомобиля является цена и стоимость обслуживания транспортного средства.
По данным аналитического агентства «Автостат», самым доступным предложением на рынке нашей страны является Lada Granta. Отечественный бюджетник стоит всего 330 тыс. рублей. При этом двигатель объемом 1,6 литра обладает низким расходом топлива.
На второй строчке рейтинга расположился французский седан Renault Logan, владельцем которого можно стать за 429 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров среди самых бюджетных автомобилей в России модель Ravon R2.
Автомобиль, как говорят эксперты, демонстрирует самый минимальный расход топлива – около 8 литров в смешанном цикле – благодаря 1,25-литровому двигателю. А стоимость автомобиля составляет 439 тыс. рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
не понимаю, зачем в качестве первой машины, покупать убитый ВАЗ, купите нормалный .
| Кому: feelqqaТут тебе не помогут, на Украине другие немного цены,
На кроссоверах никогда не ездил, но есть такая мечта, что можете посоветовать, оптимальное цена — качество, ну и чтобы не совсем голая комплектация была.
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