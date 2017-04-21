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21 апреля 2017, 14:40

Названы самые популярные цвета автомобилей

Производитель лакокрасочных покрытий BASF проанализировал цветовые предпочтения россиян и европейцев при покупке автомобилей. По итогам прошлого года самыми популярными оттенками стали белый, черный, серый и серебристый.
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Порядка 78% автомобилей были окрашены в эти цвета. Белый остается лидером – 29% покупателей отдают предпочтение этой гамме, включая оттенки с эффектом металлик. Черный цвет занимает почетное второе место по популярности, его доля составляет 19%. Серый все еще остается востребованным, однако спрос на него уменьшается, в 2016 его выбрали лишь 12% (в 2015 – 16%).

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Среди цветных покрытий автолюбители выделяют синий – на его долю выпадают 10% (в 2015-м – 9%). Также популярностью пользуются красный (9%) и коричневый (3%). Кроме того, потребителей интересуют бежевые, зеленые, оранжевые, золотые, фиолетовые и желтые тона.

Сегодня самым востребованным и распространенным цветом остается синий и его оттенки, которых насчитывается больше 100. Вариаций великое множество: от насыщенного сумеречного темно-синего до небесно-голубого.

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Названы самые популярные цвета автомобилей
Порядка 78% автомобилей были окрашены в эти цвета. Белый остается лидером – 29% покупателей отдают предпочтение этой гамме, включая оттенки с эффектом металлик. Черный цвет занимает почетное второе место по популярности, его доля составляет 19%. Серый все еще остается востребованным, однако спрос на него уменьшается, в 2016 его выбрали лишь 12% (в 2015 – 16%). {{material_118880}}Среди цветных покрытий автолюбители выделяют синий – на его долю выпадают 10% (в 2015-м – 9%). Также популярностью пользуются красный (9%) и коричневый (3%). Кроме того, потребителей интересуют бежевые, зеленые, оранжевые, золотые, фиолетовые и желтые тона. Сегодня самым востребованным и распространенным цветом остается синий и его оттенки, которых насчитывается больше 100. Вариаций великое множество: от насыщенного сумеречного темно-синего до небесно-голубого.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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