Названы самые популярные в мире кроссоверы

Мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов 2016 года возглавил японский Honda CR-V, спрос на который составил 752 760 автомобилей. Объем спроса на модель за год составил 5,8 %.
Второе место занял Toyota RAV4 (почти 724 000 ед., рост 9,4 %), на третьей строчке - Hyundai Tuscon (639 000 ед.), продажи которого увеличились на 110 %.
В пятерку самых продаваемых SUV также попали китайский бестселлер Haval H6 (580 700 авто) и Volkswagen Tiguan (519 600 ед.). Далее расположились Kia Sportage и 3 модели Nissan -Qashqai, X-Trail и Rogue. Замыкает десятку Ford Escape.
| Кому: valentin79.11С алкоголем лучше вообще не баловаться, каждый раз себе зарок даю, что больше ни-ни, а потом все равно на те же грабли, переберешь и болеешь потом, крайний раз правда Монинг кеа подлечился, выпил бутылочку 100 грамм, через час хорошо так стало, голова перестала болеть.
Второе место занял Toyota RAV4 (почти 724 000 ед., рост 9,4 %), на третьей строчке - Hyundai Tuscon (639 000 ед.), продажи которого увеличились на 110 %. В пятерку самых продаваемых SUV также попали китайский бестселлер Haval H6 (580 700 авто) и Volkswagen Tiguan (519 600 ед.). Далее расположились Kia Sportage и 3 модели Nissan -Qashqai, X-Trail и Rogue. Замыкает десятку Ford Escape.
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