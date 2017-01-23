23 января 2017, 14:04

Названы самые популярные в Москве и Санкт-Петербурге автомобили

По данным агентства «Автостат», лидером обоих рынков оказался Hyundai Solaris. В Москве за год реализовано 13 700 ед. авто, в Петербурге – 5 800. В пятерку лучших вошли 4 марки.
На втором месте по популярности в Москве оказалась Kia Rio с 11 900 проданными экземплярами, в Петербурге - Volkswagen Polo. Авто этой марки выбрали 4 700 покупателей.
 
Третье место в рейтинге популярности в двух городах также разделили Kia Rio и Volkswagen Polo: московскую «бронзу» забрал Polo с результатом в 7 200 проданных авто, а петербургскую - Rio, реализовано 4 300 экземпляров этой модели.
 
В пятерку лучших также вошли Skoda Octavia и Rapid, а также Renault Duster.

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Названы самые популярные в Москве и Санкт-Петербурге автомобили
На втором месте по популярности в Москве оказалась Kia Rio с 11 900 проданными экземплярами, в Петербурге - Volkswagen Polo. Авто этой марки выбрали 4 700 покупателей. Третье место в рейтинге популярности в двух городах также разделили Kia Rio и Volkswagen Polo: московскую «бронзу» забрал Polo с результатом в 7 200 проданных авто, а петербургскую - Rio, реализовано 4 300 экземпляров этой модели. В пятерку лучших также вошли Skoda Octavia и Rapid, а также Renault Duster.
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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