30 июня 2017, 15:25

Названы самые убыточные автомобили для страховщиков

Страховые эксперты подсчитали, водители каких авто наносят в компанию самые большие убытки по ОСАГО после аварий. Для этого был определен коэффициент убыточности для каждой марки.
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По данным компании «АльфаСтрахование», первое и второе место заняли марки Jaguar и Daewoo. Выплаты по ним превышают сборы по ОСАГО с владельцев машин этих марок на 143% и 140% соответственно.

Третье и четвертое место за водителями автомобилей отечественных производителей «ГАЗ», где на каждый рубль премии страховщики выплачивают 1,35 рублей выплат, и «ВАЗ» (1,34 рубля на каждый рубль сданной премии). Также в десятку вошли японские автомобили Datsun и Daihatsu с показателями убыточности в 133% и 132% к сборам. За ними следуют водители китайских Geely. Убыточность по данной марке - 130% к сборам.

Последние три места в десятке самых убыточных для страховщиков автомобилей занимают зарубежные Infinity и Subaru, где убыточность достигает 100%. Чуть лучше показатель у Honda (96%).

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Отзывы по теме
Исток Мастер в Митино
Мчались на прошлых выходных по трассе и камушек в стекло попал, в итоге...ремонт лобового стекла потребовался. Как всегда выручили ребята из этого автосервиса. Работают быстро, качественно и недорого. Так что автосервис хороший , всем довольны.
Liyovkin
загорелось brake и аккумулятор на панели
Причина найдена. Это предохранитель ALT S 10 A.
Полина.
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Названы самые убыточные автомобили для страховщиков
{{material_119632}} По данным компании «АльфаСтрахование», первое и второе место заняли марки Jaguar и Daewoo. Выплаты по ним превышают сборы по ОСАГО с владельцев машин этих марок на 143% и 140% соответственно.Третье и четвертое место за водителями автомобилей отечественных производителей «ГАЗ», где на каждый рубль премии страховщики выплачивают 1,35 рублей выплат, и «ВАЗ» (1,34 рубля на каждый рубль сданной премии). Также в десятку вошли японские автомобили Datsun и Daihatsu с показателями убыточности в 133% и 132% к сборам. За ними следуют водители китайских Geely. Убыточность по данной марке - 130% к сборам.Последние три места в десятке самых убыточных для страховщиков автомобилей занимают зарубежные Infinity и Subaru, где убыточность достигает 100%. Чуть лучше показатель у Honda (96%).
2017-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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