30 июня 2017, 15:25
Названы самые убыточные автомобили для страховщиков
Страховые эксперты подсчитали, водители каких авто наносят в компанию самые большие убытки по ОСАГО после аварий. Для этого был определен коэффициент убыточности для каждой марки.
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Третье и четвертое место за водителями автомобилей отечественных производителей «ГАЗ», где на каждый рубль премии страховщики выплачивают 1,35 рублей выплат, и «ВАЗ» (1,34 рубля на каждый рубль сданной премии). Также в десятку вошли японские автомобили Datsun и Daihatsu с показателями убыточности в 133% и 132% к сборам. За ними следуют водители китайских Geely. Убыточность по данной марке - 130% к сборам.
Последние три места в десятке самых убыточных для страховщиков автомобилей занимают зарубежные Infinity и Subaru, где убыточность достигает 100%. Чуть лучше показатель у Honda (96%).
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Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018?
23.06.2017, 20:12
Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» решили сотрудничать далее
22.06.2017, 08:02
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