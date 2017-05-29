Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
Стивен Клифф, профессор университета Кентерберийского университета Крайст Черч и ведущий исследователь в области влияния пения на здоровье людей: «Когда поешь громко, будучи свободным от каких либо сдерживающих факторов, «изливая душу», эмоциональная разрядка будет намного сильнее. А все потому, что в это вкладывается больше сил, больше энергии. В первую очередь это касается тех случаев, когда громко поются знакомые песни. В этот момент мы испытываем прилив хорошего настроения, вызываемый более глубоким и медленным дыханием, а также повышенной мышечной активностью. Мы избавляемся от напряжения и чувствуем себя более расслабленными».
Поездки в одиночестве помогают в полной мере ощутить личное пространство. Это доказано в ходе исследования компании Spotify, специализирующейся на потоковом музыкальном контенте. Оказывается, у многих из нас есть любимые композиции и плейлисты, которые мы включаем исключительно в автомобиле. Почему? Потому что, с точки зрения прослушивания музыки, это особенное место, где звук идеально заполняет все занимаемое нами пространство.
Ян Шролл, руководитель отдела мультимедийных и беспроводных технологий европейского отдела Ford: «Для многих людей прослушивание любимой музыки – основополагающая часть любого путешествия, своеобразный саундтрек к их собственному фильму-путешествию».
С целью повысить качество звучания автомобильных аудиосистем компания приступила к сотрудничеству с производителем высококлассной акустики B&O (дочерняя компания Bang&Olufsen). Датская компания будет поставлять динамики и усилители, специально разработанные под конкретные модели Ford.
Первой такой моделью в Европе с акустической системой B&O Play стала новая Fiesta. B&O Play Sound System для этой малолитражки является самой мощной для машин компактного класса. Инженеры трудились целый год, оценивая звучание на материале более музыкальных 5000 треков, для того, чтобы 675-ваттная акустическая система позволяла одинаково хорошо воспроизводить «Адель», FooFighters, Jay-Z или же классическую музыку вне зависимости от выбранного уровня громкости.
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