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29 мая 2017, 13:03

Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно

Импровизированные солирования за рулем во время движения положительно отражаются на водительском здоровье. Об этом свидетельствуют результаты исследования Ford, в котором были опрошены эксперты и рядовые автолюбители.
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  Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно Ford Fiesta Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно Ford Fiesta Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно Ford Fiesta Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно Ford Fiesta Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
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Стивен Клифф, профессор университета Кентерберийского университета Крайст Черч и ведущий исследователь в области влияния пения на здоровье людей: «Когда поешь громко, будучи свободным от каких либо сдерживающих факторов, «изливая душу», эмоциональная разрядка будет намного сильнее. А все потому, что в это вкладывается больше сил, больше энергии. В первую очередь это касается тех случаев, когда громко поются знакомые песни. В этот момент мы испытываем прилив хорошего настроения, вызываемый более глубоким и медленным дыханием, а также повышенной мышечной активностью. Мы избавляемся от напряжения и чувствуем себя более расслабленными».

Ford Fiesta
Выпускается с 2000 г.
Новый от 614 000 до 889 000 Р
Объявлений: 201
Отзывов: 3
Из более чем 500 человек, принявших участие в опросе Ford в российских соцсетях, 45% респондентов отметили, что пение за рулем положительно отражается не только на их настроении, но и самочувствии («испытываю и душевный, и физический подъем»). 25% опрошенных заявили, что пение в автомобиле поднимает настроение. Для 10% вокальные упражнения являются хорошим развлечением в пробках, хотя каких-либо изменений в настроении или самочувствии во время процесса они не ощущают. 20% водителей абсолютно не испытывают потребности в пении за рулем.

Поездки в одиночестве помогают в полной мере ощутить личное пространство. Это доказано в ходе исследования компании Spotify, специализирующейся на потоковом музыкальном контенте. Оказывается, у многих из нас есть любимые композиции и плейлисты, которые мы включаем исключительно в автомобиле. Почему? Потому что, с точки зрения прослушивания музыки, это особенное место, где звук идеально заполняет все занимаемое нами пространство.

Ян Шролл, руководитель отдела мультимедийных и беспроводных технологий европейского отдела Ford: «Для многих людей прослушивание любимой музыки – основополагающая часть любого путешествия, своеобразный саундтрек к их собственному фильму-путешествию».

С целью повысить качество звучания автомобильных аудиосистем компания приступила к  сотрудничеству с производителем высококлассной акустики B&O (дочерняя компания Bang&Olufsen). Датская компания будет поставлять динамики и усилители, специально разработанные под конкретные модели Ford.

Первой такой моделью в Европе с акустической системой B&O Play стала новая Fiesta. B&O Play Sound System для этой малолитражки является самой мощной для машин компактного класса. Инженеры трудились целый год, оценивая звучание на материале более музыкальных 5000 треков, для того, чтобы 675-ваттная акустическая система позволяла одинаково хорошо воспроизводить «Адель», FooFighters, Jay-Z или же классическую музыку вне зависимости от выбранного уровня громкости.

АвтоМудрость Форд Фиеста

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Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
Стивен Клифф, профессор университета Кентерберийского университета Крайст Черч и ведущий исследователь в области влияния пения на здоровье людей: «Когда поешь громко, будучи свободным от каких либо сдерживающих факторов, «изливая душу», эмоциональная разрядка будет намного сильнее. А все потому, что в это вкладывается больше сил, больше энергии. В первую очередь это касается тех случаев, когда громко поются знакомые песни. В этот момент мы испытываем прилив хорошего настроения, вызываемый более глубоким и медленным дыханием, а также повышенной мышечной активностью. Мы избавляемся от напряжения и чувствуем себя более расслабленными».{{model_420}} Из более чем 500 человек, принявших участие в опросе Ford в российских соцсетях, 45% респондентов отметили, что пение за рулем положительно отражается не только на их настроении, но и самочувствии («испытываю и душевный, и физический подъем»). 25% опрошенных заявили, что пение в автомобиле поднимает настроение. Для 10% вокальные упражнения являются хорошим развлечением в пробках, хотя каких-либо изменений в настроении или самочувствии во время процесса они не ощущают. 20% водителей абсолютно не испытывают потребности в пении за рулем. Поездки в одиночестве помогают в полной мере ощутить личное пространство. Это доказано в ходе исследования компании Spotify, специализирующейся на потоковом музыкальном контенте. Оказывается, у многих из нас есть любимые композиции и плейлисты, которые мы включаем исключительно в автомобиле. Почему? Потому что, с точки зрения прослушивания музыки, это особенное место, где звук идеально заполняет все занимаемое нами пространство.Ян Шролл, руководитель отдела мультимедийных и беспроводных технологий европейского отдела Ford: «Для многих людей прослушивание любимой музыки – основополагающая часть любого путешествия, своеобразный саундтрек к их собственному фильму-путешествию».С целью повысить качество звучания автомобильных аудиосистем компания приступила к  сотрудничеству с производителем высококлассной акустики B&O (дочерняя компания Bang&Olufsen). Датская компания будет поставлять динамики и усилители, специально разработанные под конкретные модели Ford.Первой такой моделью в Европе с акустической системой B&O Play стала новая Fiesta. B&O Play Sound System для этой малолитражки является самой мощной для машин компактного класса. Инженеры трудились целый год, оценивая звучание на материале более музыкальных 5000 треков, для того, чтобы 675-ваттная акустическая система позволяла одинаково хорошо воспроизводить «Адель», FooFighters, Jay-Z или же классическую музыку вне зависимости от выбранного уровня громкости.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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