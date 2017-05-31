31 мая 2017, 14:47

Не всем тяжелым грузовикам рады в Ленинградской области

В Ленинградской области введен запрет на проезд тяжелых грузовиков (с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны на ось) по некоторым участкам региональных дорог в период до сентября текущего года.
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Ограничение будет действовать с 15 часов пятницы до 24 часов воскресенья, а также в День России - 12 июня.

При этом в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области заметили, что ограничения распространяются далеко не на все грузовики. Посчастливилось тем, кто осуществляет международные перевозки грузов; пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозит  пищевые продукты, животных, корма для них, лекарственные препараты, разного рода топливо, семенной фонд, мальков рыб, удобрения, почту и почтовые грузы.

Помимо этого ограничения не действуют:

- на перевозку опасных грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог;
-  на вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленинградской области;
-  на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, линий электропередачи, а также транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения населенных пунктов Ленобласти;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

С полным перечнем участков дорог, где устанавливается запрет на движение большегрузов, можно ознакомиться на сайте профильного Комитета.

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Не всем тяжелым грузовикам рады в Ленинградской области
Ограничение будет действовать с 15 часов пятницы до 24 часов воскресенья, а также в День России - 12 июня.При этом в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области заметили, что ограничения распространяются далеко не на все грузовики. Посчастливилось тем, кто осуществляет международные перевозки грузов; пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозит  пищевые продукты, животных, корма для них, лекарственные препараты, разного рода топливо, семенной фонд, мальков рыб, удобрения, почту и почтовые грузы.Помимо этого ограничения не действуют:- на перевозку опасных грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;- на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог;-  на вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленинградской области;-  на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, линий электропередачи, а также транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения населенных пунктов Ленобласти;- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.С полным перечнем участков дорог, где устанавливается запрет на движение большегрузов, можно ознакомиться на сайте профильного Комитета.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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