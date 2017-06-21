Нефтебаза «Ручьи» успешно прошла техническую аккредитацию компании Shell
Раз в год представители штаб-квартиры гиганта, расположенной в Гааге, специально приезжают в Санкт-Петербург, чтобы лично осмотреть принадлежащую ПТК нефтебазу. В мае 2017 года здесь уже побывали специалист Shell по контролю качества и инженер в области эксплуатации оборудования нефтебаз.
В рамках своего рабочего визита европейские коллеги проинспектировали условия хранения нефтепродуктов на базе ПТК, проверили состояние оборудования, предназначенного для разгрузки железнодорожных цистерн, хранения и налива топлива, а также оценили уровень общей и пожарной безопасности объекта.
Согласно информации, поступившей на днях из российского офиса Shell, компания осталась довольна техническим состоянием нефтебазы «Ручьи» и продолжит сотрудничество с ПТК.
Справка
Петербургская топливная компания (ПТК) — российская частная компания, один из крупнейших трейдеров рынка оптовой и розничной продажи нефтепродуктов на Северо-Западе, включая Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Мурманскую области, Республику Карелия. Компания эксплуатирует 145 заправочных комплексов, на которых ежегодно реализуется более 700 млн. литров топлива. Оптовые продажи составляют более 150 млн. литров в год. В собственности ПТК находится несколько баз перевалки и хранения нефтепродуктов. Среди них - самая крупная и современная нефтебаза в северо-западном регионе - «Ручьи». Она распложена в Красногвардейском районе Петербурга на территории промышленной зоны «Ручьи». Сегодня здесь одновременно может храниться до 110 млн. литров топлива 5 класса.
С 2006 года на нефтебазе «Ручьи» осуществляется программа поэтапной модернизации, рассчитанная на срок до 2020 года. На данный момент здесь построена новая автоматизированная станция налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны (АСН), введены в эксплуатацию 3 группы современных резервуаров, общим объемом хранения 60800 куб. м, а также новая технологическая насосная станция. Железнодорожная эстакада способна одновременно принимать (отпускать) 28 ж/д цистерн за 8 часов, т. е. 84 цистерны в сутки Также на нефтебазе «Ручьи» работает аккредитованная лаборатория ПТК, где происходит круглосуточный контроль качества нефтепродуктов. Лаборатория имеет множество сертификатов соответствия, в том числе аккредитацию на техническую компетентность Федеральной службы по аккредитации (аттестат аккредитации № RA.RU.22НХ83). Здесь проводят все виды испытаний светлых и темных нефтепродуктов – всего более 100 тестов топлива.
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