Все больше немецких автомобилей способны тормозить самостоятельно
Получается, что каждый четвертый новый зарегистрированный тогда автомобиль (из 3,2 млн ед.) оснащен системой автоматического аварийного торможения для предотвращения столкновений. 11% новых немецких машин оборудованы адаптивным круиз-контролем. Столько же используют видеокамеры с функцией распознавания дорожных знаков. В каждом втором новом автомобиле функционируют системы помощи при парковке (от подачи звуковых сигналов до помощи в рулевом управлении). 16% недавно зарегистрированных машин способны отслеживать изменения в своей полосе движения или самостоятельно остаются в своих полосах.
В конструкции автоматических систем экстренного торможения применяется радар и/или видеосенсор для мониторинга области перед автомобилем. Если в опасной близости от ТС в его полосе движения появляется препятствие, устройство сразу предупреждает об этом водителя. Если он не реагирует, система автоматически совершает экстренное торможение. Исследование Bosch свидетельствует, что в Германии около 72% всех ДТП с пострадавшими, при которых столкновения связаны с наездом на впередиидущее ТС, можно было избежать, если бы все автомобили были оборудованы подобной системой.
Справка. Для проведения оценки систем помощи водителю Bosch использовала информацию от поставщика услуг IHS Markit, а также статистику о регистрации новых автомобилей за 2015 год, предоставленную Федеральным управлением автомобильного транспорта Германии. Исходя из этого, были идентифицированы наиболее популярные модели в каждом сегменте. На основании информации об оснащении автомобилей определялось наличие соответствующих систем помощи водителю.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное