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24 мая 2017, 15:56

Все больше немецких автомобилей способны тормозить самостоятельно

Многие новые автомобили в Германии в критических ситуациях уже способны осуществлять торможение в автоматическом режиме. Таковы данные исследования Bosch, основанные на статистике регистрации автомобилей за 2015 год.
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Все больше немецких автомобилей способны тормозить самостоятельно

Получается, что каждый четвертый новый зарегистрированный тогда автомобиль (из 3,2 млн ед.) оснащен системой автоматического аварийного торможения для предотвращения столкновений. 11% новых немецких машин оборудованы адаптивным круиз-контролем. Столько же используют видеокамеры с функцией распознавания дорожных знаков. В каждом втором новом автомобиле функционируют системы помощи при парковке (от подачи звуковых сигналов до помощи в рулевом управлении). 16% недавно зарегистрированных машин способны отслеживать изменения в своей полосе движения или самостоятельно остаются в своих полосах.

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В развитых странах Европы наподобие Германии система автоматического аварийного торможения также приживается довольно активно. Так, в 2015 году 32% вновь зарегистрированных автомобилей в Нидерландах были оборудованы аналогичной системой. В Бельгии цифра составляла 30%, в Испании – 16%. В Великобритании 21% всех проданных новых автомобилей могут оказывать водителям помощь при экстренном торможении.

В конструкции автоматических систем экстренного торможения применяется радар и/или видеосенсор для мониторинга области перед автомобилем. Если в опасной близости от ТС в его полосе движения появляется препятствие, устройство сразу предупреждает об этом водителя. Если он не реагирует, система автоматически совершает экстренное торможение. Исследование Bosch свидетельствует, что в Германии около 72% всех ДТП с пострадавшими, при которых столкновения связаны с наездом на впередиидущее ТС, можно было избежать, если бы все автомобили были оборудованы подобной системой.

Справка. Для проведения оценки систем помощи водителю Bosch использовала информацию от поставщика услуг IHS Markit, а также статистику о регистрации новых автомобилей за 2015 год, предоставленную Федеральным управлением автомобильного транспорта Германии. Исходя из этого, были идентифицированы наиболее популярные модели в каждом сегменте. На основании информации об оснащении автомобилей определялось наличие соответствующих систем помощи водителю.

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Все больше немецких автомобилей способны тормозить самостоятельно
Получается, что каждый четвертый новый зарегистрированный тогда автомобиль (из 3,2 млн ед.) оснащен системой автоматического аварийного торможения для предотвращения столкновений. 11% новых немецких машин оборудованы адаптивным круиз-контролем. Столько же используют видеокамеры с функцией распознавания дорожных знаков. В каждом втором новом автомобиле функционируют системы помощи при парковке (от подачи звуковых сигналов до помощи в рулевом управлении). 16% недавно зарегистрированных машин способны отслеживать изменения в своей полосе движения или самостоятельно остаются в своих полосах. {{material_116224}} В развитых странах Европы наподобие Германии система автоматического аварийного торможения также приживается довольно активно. Так, в 2015 году 32% вновь зарегистрированных автомобилей в Нидерландах были оборудованы аналогичной системой. В Бельгии цифра составляла 30%, в Испании – 16%. В Великобритании 21% всех проданных новых автомобилей могут оказывать водителям помощь при экстренном торможении. В конструкции автоматических систем экстренного торможения применяется радар и/или видеосенсор для мониторинга области перед автомобилем. Если в опасной близости от ТС в его полосе движения появляется препятствие, устройство сразу предупреждает об этом водителя. Если он не реагирует, система автоматически совершает экстренное торможение. Исследование Bosch свидетельствует, что в Германии около 72% всех ДТП с пострадавшими, при которых столкновения связаны с наездом на впередиидущее ТС, можно было избежать, если бы все автомобили были оборудованы подобной системой.Справка. Для проведения оценки систем помощи водителю Bosch использовала информацию от поставщика услуг IHS Markit, а также статистику о регистрации новых автомобилей за 2015 год, предоставленную Федеральным управлением автомобильного транспорта Германии. Исходя из этого, были идентифицированы наиболее популярные модели в каждом сегменте. На основании информации об оснащении автомобилей определялось наличие соответствующих систем помощи водителю.
2017-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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