27 июня 2017, 17:02

Несколько моделей Subaru вернутся на российский рынок

Компания Subaru рассматривает возможность возращения в Россию моделей, которые ранее были выведены с российского рынка ввиду низкого спроса и высокой, с точки зрения покупателя, цены.
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Subaru завершила продажи в России моделей Subaru Impreza и Legacy из-за низкого спроса на автомобили в кузове седан с полным приводом около трех лет назад. Следом рынок покинула Tribeca, производство которой было прекращено. В прошлом году российские дилеры марки реализовали последние Subaru BRZ в комплектации для российского рынка. Модель покинула российский рынок из-за небольшого спроса на спортивные купе и высокой стоимости внедрения системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая стала обязательной с 1 января нынешнего года.
 
Сейчас Subaru предлагает в России среднеразмерный кроссовер Forester, универсал повышенной проходимости Outback, компактный кроссовер Impreza XV, а также седан WRX STI.
 
Отметим, что по данным «Автостата», за 5 месяцев этого года российские дилеры Subaru реализовали 1 993 автомобиля - на 8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Отзывы по теме
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Форум Subaru Stella
проблема с КПП автомат
caня
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
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Несколько моделей Subaru вернутся на российский рынок
Subaru завершила продажи в России моделей Subaru Impreza и Legacy из-за низкого спроса на автомобили в кузове седан с полным приводом около трех лет назад. Следом рынок покинула Tribeca, производство которой было прекращено. В прошлом году российские дилеры марки реализовали последние Subaru BRZ в комплектации для российского рынка. Модель покинула российский рынок из-за небольшого спроса на спортивные купе и высокой стоимости внедрения системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая стала обязательной с 1 января нынешнего года. Сейчас Subaru предлагает в России среднеразмерный кроссовер Forester, универсал повышенной проходимости Outback, компактный кроссовер Impreza XV, а также седан WRX STI. Отметим, что по данным «Автостата», за 5 месяцев этого года российские дилеры Subaru реализовали 1 993 автомобиля - на 8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
2017-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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