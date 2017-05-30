30 мая 2017, 00:29
«Незаконные» огурцы, томаты и картофель из Белоруссии остановили на границе
В фитосанитарных контрольных постах (ФКП) д. Лобок и д. Долосцы задержано 6 грузовиков, перемещавших из Белоруссии в Россию растительные грузы общим весом порядка 120 тонн.
При осмотре партии растительного груза, прибывшего в сопровождении фитосанитарного сертификата, оформленного на 20 тонн продовольственного картофеля, обнаружено 4 тонны картофеля и почти 10 тонн свежих томатов, на таре с которыми отсутствовала маркировка и при этом имелись следы срыва этикеток.
При осмотре 4 партий подкарантинного груза, оформленных на свежие огурцы общим весом 100 тонн, выявлено около 7 тонн огурцов и около 90 тонн свежих яблок, на упаковке которых имелись следы срыва этикеток, а также информация о польском происхождении груза.
По информации Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, фуры доставлены на склад для проведения контрольно-надзорных мероприятий.
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