30 мая 2017, 00:29

«Незаконные» огурцы, томаты и картофель из Белоруссии остановили на границе

В фитосанитарных контрольных постах (ФКП) д. Лобок и д. Долосцы задержано 6 грузовиков, перемещавших из Белоруссии в Россию растительные грузы общим весом порядка 120 тонн.
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«Незаконные» огурцы, томаты и картофель из Белоруссии остановили на границе

При осмотре партии растительного груза, прибывшего в сопровождении фитосанитарного сертификата, оформленного на 20 тонн продовольственного картофеля, обнаружено 4 тонны  картофеля и почти 10 тонн свежих томатов, на таре с которыми отсутствовала маркировка и при этом имелись следы  срыва этикеток.

При осмотре 4 партий подкарантинного груза, оформленных на свежие огурцы общим весом 100 тонн, выявлено около 7 тонн огурцов и около 90 тонн свежих яблок, на упаковке которых  имелись следы срыва этикеток, а также информация о польском происхождении груза.

По информации Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, фуры доставлены на склад для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

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«Незаконные» огурцы, томаты и картофель из Белоруссии остановили на границе
При осмотре партии растительного груза, прибывшего в сопровождении фитосанитарного сертификата, оформленного на 20 тонн продовольственного картофеля, обнаружено 4 тонны  картофеля и почти 10 тонн свежих томатов, на таре с которыми отсутствовала маркировка и при этом имелись следы  срыва этикеток.При осмотре 4 партий подкарантинного груза, оформленных на свежие огурцы общим весом 100 тонн, выявлено около 7 тонн огурцов и около 90 тонн свежих яблок, на упаковке которых  имелись следы срыва этикеток, а также информация о польском происхождении груза.По информации Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, фуры доставлены на склад для проведения контрольно-надзорных мероприятий.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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