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12 мая 2017, 17:21

Nissan e-NV200 проедет 10 тысяч километров по Европе

Nissan e-NV200 в рамках 35-дневного электротура проедет 10 тыс. км по Европе. Цель пробега – продемонстрировать более экологически чистое и безопасное будущее за счет агрегата с нулевым уровнем выбросов вредных веществ.
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Пробег стартует в Барселоне, а закончится на Северном мысе в Норвегии. Проезжая по территории Франции, команда пересечет дорогу, расположенную недалеко от трассы Ле-Мана, инфраструктура которой работает от солнечных батарей. С 2010 года Nissan реализовала уже более 300 тыс. электромобилей по всему миру экземпляров, а мировым бестселлером среди электрокаров является Leaf.

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Сторонники электромобильного движения Plug In Adventures создали специальную модификацию Nissan Leaf, которая ...
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Кроме того, в линейку популярных электромобилей Nissan с нулевым уровнем выбросов вредных веществ входит e-NV200. Электрический фургон подходит для бизнеса благодаря низким эксплуатационным расходам и 170 км пробега без подзарядки.

Ранее сторонники электромобильного движения Plug In Adventures создали специальную модификацию Nissan Leaf, которая примет участие в Монгольском ралли. Автомобиль преодолеет в общей сложности 16 тыс. км – от Великобритании до Монголии. Электромобиль под названием All Terrain Electric Vehicle создан на базе Leaf Acenta 30kWh, дальность пробега которого на одной зарядке достигает 155 км. В базовую конструкцию были внесены существенные изменения, улучшающие экипировку электромобиля, которые будут необходимы на  отдаленных участках маршрута.

Дизайн и тюнинг Нисан, Ниссан

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Nissan e-NV200 проедет 10 тысяч километров по Европе
Пробег стартует в Барселоне, а закончится на Северном мысе в Норвегии. Проезжая по территории Франции, команда пересечет дорогу, расположенную недалеко от трассы Ле-Мана, инфраструктура которой работает от солнечных батарей. С 2010 года Nissan реализовала уже более 300 тыс. электромобилей по всему миру экземпляров, а мировым бестселлером среди электрокаров является Leaf.{{material_119058}} Кроме того, в линейку популярных электромобилей Nissan с нулевым уровнем выбросов вредных веществ входит e-NV200. Электрический фургон подходит для бизнеса благодаря низким эксплуатационным расходам и 170 км пробега без подзарядки.Ранее сторонники электромобильного движения Plug In Adventures создали специальную модификацию Nissan Leaf, которая примет участие в Монгольском ралли. Автомобиль преодолеет в общей сложности 16 тыс. км – от Великобритании до Монголии. Электромобиль под названием All Terrain Electric Vehicle создан на базе Leaf Acenta 30kWh, дальность пробега которого на одной зарядке достигает 155 км. В базовую конструкцию были внесены существенные изменения, улучшающие экипировку электромобиля, которые будут необходимы на  отдаленных участках маршрута.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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