Nissan e-NV200 проедет 10 тысяч километров по Европе
Пробег стартует в Барселоне, а закончится на Северном мысе в Норвегии. Проезжая по территории Франции, команда пересечет дорогу, расположенную недалеко от трассы Ле-Мана, инфраструктура которой работает от солнечных батарей. С 2010 года Nissan реализовала уже более 300 тыс. электромобилей по всему миру экземпляров, а мировым бестселлером среди электрокаров является Leaf.
Кроме того, в линейку популярных электромобилей Nissan с нулевым уровнем выбросов вредных веществ входит e-NV200. Электрический фургон подходит для бизнеса благодаря низким эксплуатационным расходам и 170 км пробега без подзарядки.
Ранее сторонники электромобильного движения Plug In Adventures создали специальную модификацию Nissan Leaf, которая примет участие в Монгольском ралли. Автомобиль преодолеет в общей сложности 16 тыс. км – от Великобритании до Монголии. Электромобиль под названием All Terrain Electric Vehicle создан на базе Leaf Acenta 30kWh, дальность пробега которого на одной зарядке достигает 155 км. В базовую конструкцию были внесены существенные изменения, улучшающие экипировку электромобиля, которые будут необходимы на отдаленных участках маршрута.
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