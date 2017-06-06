6 июня 2017, 17:28

Nissan GT-R посвятили хоккейному клубу

Специалисты Nissan подготовили особую версию суперкара GT-R под названием Predzilla. Автомобиль создан в честь американского хоккейного клуба «Нэшвилл Предаторз», который стал чемпионом Западной Конференции НХЛ в этом году.
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Nissan GT-R посвятили хоккейному клубу Nissan GT-R

Nissan GT-R
Выпускается с 2009 г.
Новый от 6 050 000 до 6 250 000 Р
Объявлений: 3
Отзывов: 2
Кузов суперкара выкрашен в желтый оттенок. При этом на самом кузове изображена эмблема хоккейного клуба. Завершают образ эксклюзивного автомобиля задний спойлер особо цвета и колесные диски другого дизайна.

Под капотом GT-R Predzilla установлен 3,8-литровый двигатель V6, который развивает 573 л.с. и 632 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. С места до «сотни» машина способна разгоняться за 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Спецверсию суперкара выставят на продажу в онлайн-аукционе. Стоимость автомобиля составит не менее 62 тыс. рублей, однако желающие стать владельцем эксклюзивного GT-R смогут предлагать свою цену вплоть до октября.

Купить авто Нисан, Ниссан ГТР

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270 км/час на новом GT-R по Петербургу
Красавец! А по конкретнее можно было указать где и на каком участке он смог 270 пройти. Если по КАД верю, сам 240-255 на Honde делал, а если по городу то где????!!!!
Андрей
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Nissan GT-R посвятили хоккейному клубу
{{model_1820}}Кузов суперкара выкрашен в желтый оттенок. При этом на самом кузове изображена эмблема хоккейного клуба. Завершают образ эксклюзивного автомобиля задний спойлер особо цвета и колесные диски другого дизайна.Под капотом GT-R Predzilla установлен 3,8-литровый двигатель V6, который развивает 573 л.с. и 632 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. С места до «сотни» машина способна разгоняться за 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.Спецверсию суперкара выставят на продажу в онлайн-аукционе. Стоимость автомобиля составит не менее 62 тыс. рублей, однако желающие стать владельцем эксклюзивного GT-R смогут предлагать свою цену вплоть до октября.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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