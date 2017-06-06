6 июня 2017, 17:28
Nissan GT-R посвятили хоккейному клубу
Специалисты Nissan подготовили особую версию суперкара GT-R под названием Predzilla. Автомобиль создан в честь американского хоккейного клуба «Нэшвилл Предаторз», который стал чемпионом Западной Конференции НХЛ в этом году.
Nissan GT-R
Выпускается с 2009 г.
Новый от 6 050 000 до 6 250 000 Р
Под капотом GT-R Predzilla установлен 3,8-литровый двигатель V6, который развивает 573 л.с. и 632 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. С места до «сотни» машина способна разгоняться за 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.
Спецверсию суперкара выставят на продажу в онлайн-аукционе. Стоимость автомобиля составит не менее 62 тыс. рублей, однако желающие стать владельцем эксклюзивного GT-R смогут предлагать свою цену вплоть до октября.
Читайте по теме
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Зина, поехали!..
21.02.2017, 07:35
Как протекают продажи нового Nissan Murano
03.02.2017, 09:21
История про бронекапсулу, вороватых бобров и дизельные «Кашкаи»
01.09.2016, 10:28
Читайте по теме
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Зина, поехали!..
21.02.2017, 07:35
Как протекают продажи нового Nissan Murano
03.02.2017, 09:21
История про бронекапсулу, вороватых бобров и дизельные «Кашкаи»
01.09.2016, 10:28
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Усовершенствованная в 2010 году система выпуска и новый каталитический нейтрализатор позволили повысить максимальную мощность V6 с двумя турбокомпрессорами и рабочим объемом 3,8 л на целых 45 л.с. Мощность обновленного суперкара GT-R отныне составляет 530 л.с., крутящий момент увеличен до 608 Нм. В ...
Красавец! А по конкретнее можно было указать где и на каком участке он смог 270 пройти. Если по КАД верю, сам 240-255 на Honde делал, а если по городу то где????!!!!
Каждый может на своем автомобиле присоединиться к нашей акции. Мы решили начать на NISSAN GT-R. Впервые этот автомобиль был представлен общественности России в конце мая 2008 года на выставке Allianz Super Car&Bike продюсерским центром «КТ-Продакшн» при поддержке Гильдии автомобильных журналистов ...
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное