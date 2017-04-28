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28 апреля 2017, 09:10
Nissan и Mobileye выпустят карты для беспилотников
Фирма Mobileye, которая является частью корпорации Intel, заявила о заключении соглашения с автомобильной маркой Nissan. Это означает, что картографические ресурсы будут объединены с транспортными средствами.
В рамках сотрудничества планируется создать анонимные источники информации для составления карт высокой точности новой генерации. Такие карты в скором времени станут использовать машины с автопилотом. О применении карт в других, более традиционных транспортных средствах, пока не говорится.
Совместная работа с Nissan - следующий шаг после удачного завершения работы над технологиями картографирования Mobileye Road Experience Management, ее будет использовать автопроизводитель.
Некоторые эксперты заявили, что соглашение может являться частью подхода, при котором информация может быть собрана другими автомобилестроительными компания ради разработки общей картографической базы.
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Привет труженикам дорожного фронта!Помогите найти или скиньте фото аудио разъёма с разблюдовкой проводов на кабстаре у меня срезан, хочу реставрировать , не люблю сопли из проводов
От 0 и минус при резкой подачи газа давитса ! перепробовал все что мог -на веркштатах тоже ни хрена найти не могут ! Может кто знает в чем проблема ? За ранее благадарю за совет !
кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
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