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28 апреля 2017, 09:10

Nissan и Mobileye выпустят карты для беспилотников

Фирма Mobileye, которая является частью корпорации Intel, заявила о заключении соглашения с автомобильной маркой Nissan. Это означает, что картографические ресурсы будут объединены с транспортными средствами.
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В рамках сотрудничества планируется создать анонимные источники информации для составления карт высокой точности новой генерации. Такие карты в скором времени станут использовать машины с автопилотом. О применении карт в других, более традиционных транспортных средствах, пока не говорится.
 
Совместная работа с Nissan - следующий шаг после удачного завершения работы над технологиями картографирования Mobileye Road Experience Management, ее будет использовать автопроизводитель.
 
Некоторые эксперты заявили, что соглашение может являться частью подхода, при котором информация может быть собрана другими автомобилестроительными компания ради разработки общей картографической базы.
Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан

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Nissan и Mobileye выпустят карты для беспилотников
В рамках сотрудничества планируется создать анонимные источники информации для составления карт высокой точности новой генерации. Такие карты в скором времени станут использовать машины с автопилотом. О применении карт в других, более традиционных транспортных средствах, пока не говорится. Совместная работа с Nissan - следующий шаг после удачного завершения работы над технологиями картографирования Mobileye Road Experience Management, ее будет использовать автопроизводитель. Некоторые эксперты заявили, что соглашение может являться частью подхода, при котором информация может быть собрана другими автомобилестроительными компания ради разработки общей картографической базы.
2017-04-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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