Nissan Juke вернулся в Россию
Комплектация SE+ Perso помимо вышеперечисленных опций включает в себя систему кругового обзора с 4 камерами внешнего вида, систему мониторинга слепых зон, спортивные сиденья с отделкой тканью «Премиум», а также пакет заводской персонализации. Стоимость этой версии - от 1 199 990 рублей.
В комплектации LE покупатели дополнительно получают ксеноновые фары головного света, кожаную отделку сидений и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски «SV1». Стоимость этого варианта стартует от 1 239 990 рублей.
В «топе» Juke имеет пакет заводской персонализации и ценник от 1 279 990 рублей. За металлик доплатить придется 17 000 рублей. Автомобиль будет поставляться с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л.с., который работает в паре с коробкой передач CVT. Привод – передний.
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