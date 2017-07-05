5 июля 2017, 15:27

Nissan Juke вернулся в Россию

Российские дилеры Nissan возобновили прием заказов на городской кроссовер Juke. Автомобиль доступен в 5 комплектациях: SE, SE+, SE+ Perso, LE, LE Perso. Стартовая цена составит 1 099 000 рублей.
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Nissan Juke вернулся в Россию Nissan Juke

Nissan Juke
Выпускается с 2010 г.
Объявлений: 451
Отзывов: 3
Уже в «базе» модель получит систему динамического изменения настроек с цветным многофункциональным дисплеем, круиз-контроль с ограничением скорости и управлением на руле, а также 17-дюймовые легкосплавные колесные диски «Sport». Комплектация SE+ дополнена навигационной мультимедийной системой NissanConnect 2.0 и камерой заднего вида с цветным дисплеем. Стоимость такого варианта начинается от 1 139 990 рублей.

Комплектация SE+ Perso помимо вышеперечисленных опций включает в себя систему кругового обзора с 4 камерами внешнего вида, систему мониторинга слепых зон, спортивные сиденья с отделкой тканью «Премиум», а также пакет заводской персонализации. Стоимость этой версии - от 1 199 990 рублей.
В комплектации LE покупатели дополнительно получают ксеноновые фары головного света, кожаную отделку сидений и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски «SV1». Стоимость этого варианта стартует от 1 239 990 рублей.

В «топе» Juke имеет пакет заводской персонализации и ценник от 1 279 990 рублей. За металлик доплатить придется 17 000 рублей. Автомобиль будет поставляться с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л.с., который работает в паре с коробкой передач CVT. Привод – передний.

Купить авто Нисан, Ниссан Жук, Джук

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Форум Nissan Juke
Хочу купить себе Nissan Juke. Что посоветуете, в какой комплектации и в каких салонах брать?
Елизавета
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Автомобили с акпп (на автомате) до 250000 рублей
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
Anton
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Nissan Juke вернулся в Россию
{{model_3006}}Уже в «базе» модель получит систему динамического изменения настроек с цветным многофункциональным дисплеем, круиз-контроль с ограничением скорости и управлением на руле, а также 17-дюймовые легкосплавные колесные диски «Sport». Комплектация SE+ дополнена навигационной мультимедийной системой NissanConnect 2.0 и камерой заднего вида с цветным дисплеем. Стоимость такого варианта начинается от 1 139 990 рублей.Комплектация SE+ Perso помимо вышеперечисленных опций включает в себя систему кругового обзора с 4 камерами внешнего вида, систему мониторинга слепых зон, спортивные сиденья с отделкой тканью «Премиум», а также пакет заводской персонализации. Стоимость этой версии - от 1 199 990 рублей.В комплектации LE покупатели дополнительно получают ксеноновые фары головного света, кожаную отделку сидений и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски «SV1». Стоимость этого варианта стартует от 1 239 990 рублей.В «топе» Juke имеет пакет заводской персонализации и ценник от 1 279 990 рублей. За металлик доплатить придется 17 000 рублей. Автомобиль будет поставляться с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л.с., который работает в паре с коробкой передач CVT. Привод – передний.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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