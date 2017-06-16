Nissan Kicks прописался на заводе в Китае
На заводе Nissan-Dongfeng стартовала сборка нового компактного вседорожника Kicks, который поступит в продажу на рынок КНР уже в следующем месяце. Автомобиль будет доступен как с передним, так и с полным приводом.
В базовом варианте под капотом окажется 1,5-литровый двигатель мощностью 124 л. с. Агрегат работает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. За доплату покупателям предложат бесступенчатую коробку X-tronic.
В «базе» вседорожник имеет адаптивный круиз-контроль, парктроник, системы контроля рядности движения, мониторинга слепых зон и предотвращения столкновений с опцией распознавания пешеходов.
Кроссовер Nissan Kicks построен на базе Juke. Его габариты несколько больше, чем у «донора». Длина автомобиля составляет 4 295 мм, ширина - 1 760 мм, высота - 1 588 мм.О поставках модели на российский авторынок пока не сообщается.
Читайте по теме
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Зина, поехали!..
21.02.2017, 07:35
Как протекают продажи нового Nissan Murano
03.02.2017, 09:21
История про бронекапсулу, вороватых бобров и дизельные «Кашкаи»
01.09.2016, 10:28
Читайте по теме
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Зина, поехали!..
21.02.2017, 07:35
Как протекают продажи нового Nissan Murano
03.02.2017, 09:21
История про бронекапсулу, вороватых бобров и дизельные «Кашкаи»
01.09.2016, 10:28
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Привет труженикам дорожного фронта!Помогите найти или скиньте фото аудио разъёма с разблюдовкой проводов на кабстаре у меня срезан, хочу реставрировать , не люблю сопли из проводов
От 0 и минус при резкой подачи газа давитса ! перепробовал все что мог -на веркштатах тоже ни хрена найти не могут ! Может кто знает в чем проблема ? За ранее благадарю за совет !
кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное