16 июня 2017, 13:52

Nissan Kicks прописался на заводе в Китае

На заводе Nissan-Dongfeng стартовала сборка нового компактного вседорожника Kicks, который поступит в продажу на рынок КНР уже в следующем месяце. Автомобиль будет доступен как с передним, так и с полным приводом.
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В базовом варианте под капотом окажется 1,5-литровый двигатель мощностью 124 л. с. Агрегат работает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. За доплату покупателям предложат бесступенчатую коробку X-tronic.

В «базе» вседорожник имеет адаптивный круиз-контроль, парктроник, системы контроля рядности движения, мониторинга слепых зон и предотвращения столкновений с опцией распознавания пешеходов.

Кроссовер Nissan Kicks построен на базе Juke. Его габариты несколько больше, чем у «донора». Длина автомобиля составляет 4 295 мм, ширина - 1 760 мм, высота - 1 588 мм.О поставках модели на российский авторынок пока не сообщается.

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Nissan Kicks прописался на заводе в Китае
В базовом варианте под капотом окажется 1,5-литровый двигатель мощностью 124 л. с. Агрегат работает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией. За доплату покупателям предложат бесступенчатую коробку X-tronic.В «базе» вседорожник имеет адаптивный круиз-контроль, парктроник, системы контроля рядности движения, мониторинга слепых зон и предотвращения столкновений с опцией распознавания пешеходов.Кроссовер Nissan Kicks построен на базе Juke. Его габариты несколько больше, чем у «донора». Длина автомобиля составляет 4 295 мм, ширина - 1 760 мм, высота - 1 588 мм.О поставках модели на российский авторынок пока не сообщается.{{vote_93}}
2017-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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