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27 апреля 2017, 16:05

Nissan Leaf примет участие в Ралли Монгол

Специалисты шотландской фирмы Plug In Adventures доработали электрокар Nissan Leaf, чтобы модель смогла принять участие в Ралли Монгол. Экологически чистый автомобиль преодолеет в общей сложности 16 тыс. км.
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  Nissan Leaf примет участие в Ралли Монгол Nissan Leaf, Nissan Nissan Leaf примет участие в Ралли Монгол
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При этом на одном запасе модернизированных батарей электрокар сможет проехать до 250 км. Автомобиль для ралли построили на базе модификации с батарей на 30 киловатт-часов. Полные технические подробности ралли-кара не разглашаются.

Nissan Leaf
Выпускается с 2013 г.
Новый 831 000 Р
Объявлений: 1
Отзывов: 1

Зато известно, что Leaf лишился задних кресел и ремней безопасности. Это позволило разработчикам уменьшить вес электрического хэтчбека на 32 кг. Помимо этого, На гоночный автомобиль установили новые диски и шины, дополнительную защиту, а также багажник на крыше с дополнительным LED-освещением.

Начало соревнований намечено на 16 июля. Процедура старта будет совершена в Великобритании, а финишируют участники в Улан-Удэ.

Дизайн и тюнинг Нисан, Ниссан Леаф

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Leaf
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Mir59
Поиграем в электромобили
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Alinne
Nissan Leaf – лидер Европы среди «электриков»
Неплохо. Двигаемся к успеху.
taran
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Nissan Leaf примет участие в Ралли Монгол
При этом на одном запасе модернизированных батарей электрокар сможет проехать до 250 км. Автомобиль для ралли построили на базе модификации с батарей на 30 киловатт-часов. Полные технические подробности ралли-кара не разглашаются.{{model_2919}} Зато известно, что Leaf лишился задних кресел и ремней безопасности. Это позволило разработчикам уменьшить вес электрического хэтчбека на 32 кг. Помимо этого, На гоночный автомобиль установили новые диски и шины, дополнительную защиту, а также багажник на крыше с дополнительным LED-освещением.Начало соревнований намечено на 16 июля. Процедура старта будет совершена в Великобритании, а финишируют участники в Улан-Удэ.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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