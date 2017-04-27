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27 апреля 2017, 16:05
Nissan Leaf примет участие в Ралли Монгол
Специалисты шотландской фирмы Plug In Adventures доработали электрокар Nissan Leaf, чтобы модель смогла принять участие в Ралли Монгол. Экологически чистый автомобиль преодолеет в общей сложности 16 тыс. км.
При этом на одном запасе модернизированных батарей электрокар сможет проехать до 250 км. Автомобиль для ралли построили на базе модификации с батарей на 30 киловатт-часов. Полные технические подробности ралли-кара не разглашаются.
Nissan Leaf
Выпускается с 2013 г.
Новый 831 000 Р
Зато известно, что Leaf лишился задних кресел и ремней безопасности. Это позволило разработчикам уменьшить вес электрического хэтчбека на 32 кг. Помимо этого, На гоночный автомобиль установили новые диски и шины, дополнительную защиту, а также багажник на крыше с дополнительным LED-освещением.
Начало соревнований намечено на 16 июля. Процедура старта будет совершена в Великобритании, а финишируют участники в Улан-Удэ.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Неплохо. Двигаемся к успеху.
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