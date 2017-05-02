Nissan Leaf впервые примет участие в Mongol Rally
Электромобиль под названием All Terrain Electric Vehicle создан на базе Leaf Acenta 30kWh, дальность пробега которого на одной зарядке достигает 155 км. В базовую конструкцию были внесены существенные изменения, улучшающие экипировку электромобиля, которые будут необходимы на отдаленных участках маршрута.
Модель комплектуется колесами Speedline SL2 Marmora и узкими шинами Maxsport RB3, что повышает тягово-динамические характеристики на дорогах без покрытия. Дополнительную защиту при движении по бездорожью обеспечат сварные пластины под поперечными рычагами подвески, армированные тормозные шланги, грязезащитные фартуки и защита масляного картера из 6-миллиметрового алюминиевого листа.
Модифицированный верхний багажник позволяет взять с собой больше вещей. Он также оборудован светодиодной балкой Lazer Triple-R 16, которая дает дополнительно 16 400 люмен света. Этот вспомогательный низковольтный прибор переднего освещения будет полезен в темное время суток.
Особенностью Монгол Ралли является то, что время прохождения маршрута не так важно, как сам факт преодоления большой дистанции, поэтому автомобили участников должны обеспечивать оптимальный комфорт в дальней дороге. В японском электрокаре были удалены задние сиденья и задние ремни безопасности, что позволило уменьшить массу на 32 кг. Кроме того, в багажное отделение были интегрированы огнетушитель и аптечка первой медицинской помощи. Зона размещения водителя и переднего пассажира осталась неизменной, за исключением резиновых ковриков.
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