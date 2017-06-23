23 июня 2017, 08:59

Nissan Leaf вскоре получит систему автономного вождения

Nissan анонсирует, что обновленный электромобиль Leaf будет оснащаться современной системой ProPilot. Ее функция - обеспечить автономное вождение при движении по магистрали в рамках одной полосы.
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Nissan Leaf
Выпускается с 2013 г.
Новый 831 000 Р
Объявлений: 1
Отзывов: 1
То есть когда автомобиль движется в пределах одной полосы, система, активируемая одним нажатием кнопки, управляет рулевым колесом, педалями акселератора и тормоза. Получается, что ProPilot помогает водителю, прежде всего, при движении при длительных поездках и в пробках.

С каждым годом, утверждают в Nissan, технология будет предлагать пользователям все большую степень автономности, и, в конечном итоге, сможет самостоятельно управлять автомобилем даже на перекрестках.

Директор подразделения электромобилей Nissan в Европе Гарет Дансмор заметил: «Добавление системы ProPilot к оборудованию нового Leaf позволит раскрыть многочисленные достоинства электромобилей, создавая менее переполненные и более чистые города».

Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан Леаф

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Leaf
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Mir59
Поиграем в электромобили
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Alinne
Nissan Leaf – лидер Европы среди «электриков»
Неплохо. Двигаемся к успеху.
taran
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Nissan Leaf вскоре получит систему автономного вождения
{{model_2919}} То есть когда автомобиль движется в пределах одной полосы, система, активируемая одним нажатием кнопки, управляет рулевым колесом, педалями акселератора и тормоза. Получается, что ProPilot помогает водителю, прежде всего, при движении при длительных поездках и в пробках.С каждым годом, утверждают в Nissan, технология будет предлагать пользователям все большую степень автономности, и, в конечном итоге, сможет самостоятельно управлять автомобилем даже на перекрестках. Директор подразделения электромобилей Nissan в Европе Гарет Дансмор заметил: «Добавление системы ProPilot к оборудованию нового Leaf позволит раскрыть многочисленные достоинства электромобилей, создавая менее переполненные и более чистые города».
2017-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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