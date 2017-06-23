23 июня 2017, 08:59
Nissan Leaf вскоре получит систему автономного вождения
Nissan анонсирует, что обновленный электромобиль Leaf будет оснащаться современной системой ProPilot. Ее функция - обеспечить автономное вождение при движении по магистрали в рамках одной полосы.
Nissan Leaf
Выпускается с 2013 г.
Новый 831 000 Р
С каждым годом, утверждают в Nissan, технология будет предлагать пользователям все большую степень автономности, и, в конечном итоге, сможет самостоятельно управлять автомобилем даже на перекрестках.
Директор подразделения электромобилей Nissan в Европе Гарет Дансмор заметил: «Добавление системы ProPilot к оборудованию нового Leaf позволит раскрыть многочисленные достоинства электромобилей, создавая менее переполненные и более чистые города».
Читайте по теме
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Зина, поехали!..
21.02.2017, 07:35
Как протекают продажи нового Nissan Murano
03.02.2017, 09:21
История про бронекапсулу, вороватых бобров и дизельные «Кашкаи»
01.09.2016, 10:28
Читайте по теме
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Зина, поехали!..
21.02.2017, 07:35
Как протекают продажи нового Nissan Murano
03.02.2017, 09:21
История про бронекапсулу, вороватых бобров и дизельные «Кашкаи»
01.09.2016, 10:28
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Неплохо. Двигаемся к успеху.
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное