Nissan Murano отзывается из-за вероятности возгорания
Nissan отзывает с российского рынка 7 000 автомобилей марки Murano Z51 из-за повреждения патрубка рулевого усилителя, сообщил Росстандарт. Владельцам проблемных авто предстоит посетить дилеров.
Если не устранить производственную ошибку, то в моторном отсеке может произойти возгорание.
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Отзывная кампания касается 500 автомобилей, реализованных в России с мая по октябрь 2010 года автомобилей ...Читать далее
Сейчас представители дилерских центров связываются с владельцами автомобилей Murano Z51, дабы направить их в дилерские центры. Мастера заменят патрубок высокого давления рулевого усилителя. Все ремонтные работы окажутся для владельцев бесплатны.
Ранее Nissan объявил об отзыве 976 автомобилей Terrano из-за дефекта спирального кабеля подушки безопасности водителя.
Напомним также, что на днях стало известно об аналогичной отзывной кампании Ford Kuga. У 500 автомобилей, реализованных в России с мая по октябрь 2010 года автомобилей, нашли дефект некачественного уплотнителя нагревательного элемента форсунок омывателя лобового стекла. По мнению специалистов Росстандарта, он может вызвать воспламенение. На всех отзываемых автомобилях будет произведена замена форсунок омывателя на модифицированные.
Комплектации и технические характеристики
|Nissan Terrano Tekna 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|143
|Объем двигателя
|1998
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|11.3
|Загородный цикл
|7.2
|Смешанный цикл
|8.7
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
купил у дилера новый ниссан терано в июле 2014 проехал 2000км первый снег заскрипели шруссы передние , записался на сто по гантии
Неправда, не у всех 165 сил. Например, у "Фокуса" 150 л.с
| Из хорошего внедорожника сделали рядовой кроссовер!? Зато рынок сбыта расширили :) ) )
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