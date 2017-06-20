20 июня 2017, 14:47

Nissan Murano отзывается из-за вероятности возгорания

Nissan отзывает с российского рынка 7 000 автомобилей марки Murano Z51 из-за повреждения патрубка рулевого усилителя, сообщил Росстандарт. Владельцам проблемных авто предстоит посетить дилеров.
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Если не устранить производственную ошибку, то в моторном отсеке может произойти возгорание.
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Отзывная кампания касается 500 автомобилей, реализованных в России с мая по октябрь 2010 года автомобилей ...
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Сейчас представители дилерских центров связываются с владельцами автомобилей Murano Z51, дабы направить их в дилерские центры. Мастера заменят патрубок высокого давления рулевого усилителя. Все ремонтные работы окажутся для владельцев бесплатны. 

Ранее Nissan объявил об отзыве 976 автомобилей Terrano из-за дефекта спирального кабеля подушки безопасности водителя.
 
Напомним также, что на днях стало известно об аналогичной отзывной кампании Ford Kuga. У 500 автомобилей, реализованных в России с мая по октябрь 2010 года автомобилей, нашли дефект некачественного уплотнителя нагревательного элемента форсунок омывателя лобового стекла. По мнению специалистов Росстандарта, он может вызвать воспламенение. На всех отзываемых автомобилях будет произведена замена форсунок омывателя на модифицированные.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Terrano Tekna 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143
Объем двигателя1998
Тип трансмисииАвтоматическая, 4-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.3
Загородный цикл7.2
Смешанный цикл8.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новости Нисан, Ниссан Террано

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Отзывы по теме
Форум Nissan Terrano
купил у дилера новый ниссан терано в июле 2014 проехал 2000км первый снег заскрипели шруссы передние , записался на сто по гантии
анатолий
Тест Nissan Terrano: японский сородич
Неправда, не у всех 165 сил. Например, у "Фокуса" 150 л.с
Saimaa
Nissan Terrano уже у дилеров
| Из хорошего внедорожника сделали рядовой кроссовер!? Зато рынок сбыта расширили :) ) )
Farion
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Nissan Murano отзывается из-за вероятности возгорания
Если не устранить производственную ошибку, то в моторном отсеке может произойти возгорание.{{material_119680}} Сейчас представители дилерских центров связываются с владельцами автомобилей Murano Z51, дабы направить их в дилерские центры. Мастера заменят патрубок высокого давления рулевого усилителя. Все ремонтные работы окажутся для владельцев бесплатны. Ранее Nissan объявил об отзыве 976 автомобилей Terrano из-за дефекта спирального кабеля подушки безопасности водителя. Напомним также, что на днях стало известно об аналогичной отзывной кампании Ford Kuga. У 500 автомобилей, реализованных в России с мая по октябрь 2010 года автомобилей, нашли дефект некачественного уплотнителя нагревательного элемента форсунок омывателя лобового стекла. По мнению специалистов Росстандарта, он может вызвать воспламенение. На всех отзываемых автомобилях будет произведена замена форсунок омывателя на модифицированные.
2017-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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