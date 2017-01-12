12 января 2017, 16:16

Nissan назвал 10-летие петербургского завода событием года

Концерн занимает 7 место по продажам среди всех автопроизводителей России и акцентирует внимание на кроссоверах. В прошлом году петербургское предприятие отметило первую «круглую» дату, за это время на нем произведено 250 000 авто, значительный объем – авто сегмента SUV.

Напомним, что в июне на заводе в Санкт-Петербурге стартовало производство нового поколения флагмана кроссоверов Murano, продажи которого в России начались в сентябре. За 4 месяца продано 887 ед. этой модели. Она стала первой в линейке Nissan, на которую устанавливается система ЭРА-ГЛОНАСС.

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Qashqai и X-Trail также производятся на заводе Nissan в Санкт-Петербурге и входят в число 25 самых продаваемых моделей на российском рынке, заняв по итогам продаж 21 и 22 места. Объем продаж Qashqai (18 723 проданных экземпляра в 2016 году) превысил результат прошлых 12 месяцев (10 545 проданных ед. в 2015 году) на 78 %.

В конце года запущены новые специальные версии Qashqai City и City 360, а также X-Trail Arctic 360. Спецверсии были сделаны специально для российского рынка и получили опции для повышения комфорта в холодное время, в частности, предпусковой подогреватель для X-Trail управляется с приложения на мобильном телефоне.

«Основой продуктовой линейки Nissan являются кроссоверы. Благодаря российскому производству мы получили возможность вносить технические изменения в конструкцию моделей и таким образом адаптировать их к требованиям российских потребителей. Наиболее яркими примерами такой адаптации стали новейшие Qashqai и Murano, производимые в Санкт-Петербурге», - отметил глава Nissan в России Андрей Акифьев.

Дилерская сеть марки претерпела некоторые изменения и на конец года включает в себя 139 дилерских центров в России, 4 - в Республике Беларусь и 13 - в Казахстане. Компания производит поставки продукции в Казахстан, Республику Беларусь, Ливан (только Datsun) и Азербайджан.

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Nissan назвал 10-летие петербургского завода событием года
Напомним, что в июне на заводе в Санкт-Петербурге стартовало производство нового поколения флагмана кроссоверов Murano, продажи которого в России начались в сентябре. За 4 месяца продано 887 ед. этой модели. Она стала первой в линейке Nissan, на которую устанавливается система ЭРА-ГЛОНАСС. {{material_117153}} Qashqai и X-Trail также производятся на заводе Nissan в Санкт-Петербурге и входят в число 25 самых продаваемых моделей на российском рынке, заняв по итогам продаж 21 и 22 места. Объем продаж Qashqai (18 723 проданных экземпляра в 2016 году) превысил результат прошлых 12 месяцев (10 545 проданных ед. в 2015 году) на 78 %. В конце года запущены новые специальные версии Qashqai City и City 360, а также X-Trail Arctic 360. Спецверсии были сделаны специально для российского рынка и получили опции для повышения комфорта в холодное время, в частности, предпусковой подогреватель для X-Trail управляется с приложения на мобильном телефоне. «Основой продуктовой линейки Nissan являются кроссоверы. Благодаря российскому производству мы получили возможность вносить технические изменения в конструкцию моделей и таким образом адаптировать их к требованиям российских потребителей. Наиболее яркими примерами такой адаптации стали новейшие Qashqai и Murano, производимые в Санкт-Петербурге», - отметил глава Nissan в России Андрей Акифьев. Дилерская сеть марки претерпела некоторые изменения и на конец года включает в себя 139 дилерских центров в России, 4 - в Республике Беларусь и 13 - в Казахстане. Компания производит поставки продукции в Казахстан, Республику Беларусь, Ливан (только Datsun) и Азербайджан.
2017-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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