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25 апреля 2017, 16:29
Nissan назвала цены на обновленный Qashqai
Стоимость нового кроссовера Nissan Qashqai составит в самой минимальной комплектации 21 420 долларов, что эквивалентно 1 201 000 рублей. Определен стоимость и других вариаций новинки.
Версия с полным приводом обойдется покупателям в 22 770 долларов, что соответствует 1 277 000 рублей. Наиболее дорогая версия с адаптивной системой круиз-контроля, панорамным верхом ассистентом автопарковки будет предлагаться по цене 27 420 долларов. В салоне новинки можно заметить иное рулевое колесо и аудиосистему, поддерживающую сервисы Apple CarPlay и Android Auto.
Сейчас, отметим, текущая генерация Qashqai предлагается российским покупателям минимум за 985 000 рублей.
Напомним, что официально новинку показали на Детройтском автошоу в январе этого года. Автомобиль укомплектовали 2-литровым атмосферником, который обладает производительностью 141 л.с. и вариатором X-Tronic.
Комплектации и технические характеристики
|Nissan Qashqai QE+ 2.0 CVT 4x4
|Nissan Qashqai QE+ 2.0 CVT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|2017
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|144
|144
|Объем двигателя
|1997
|1997
|Тип трансмисии
|вариатор
|вариатор
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|9.6
|9.6
|Загородный цикл
|6.0
|6.0
|Смешанный цикл
|7.3
|7.3
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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Отзывы по теме
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Хорошая машина. Лично тестил, удобная.
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