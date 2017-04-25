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25 апреля 2017, 16:29

Nissan назвала цены на обновленный Qashqai

Стоимость нового кроссовера Nissan Qashqai составит в самой минимальной комплектации 21 420 долларов, что эквивалентно 1 201 000 рублей. Определен стоимость и других вариаций новинки.
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Версия с полным приводом обойдется покупателям в 22 770 долларов, что соответствует 1 277 000 рублей. Наиболее дорогая версия с адаптивной системой круиз-контроля, панорамным верхом ассистентом автопарковки будет предлагаться по цене 27 420 долларов. В салоне новинки можно заметить иное рулевое колесо и аудиосистему, поддерживающую сервисы Apple CarPlay и Android Auto.
 
Сейчас, отметим, текущая генерация Qashqai предлагается российским покупателям минимум за 985 000 рублей.
 
Напомним, что официально новинку показали на Детройтском автошоу в январе этого года. Автомобиль укомплектовали 2-литровым атмосферником, который обладает производительностью 141 л.с. и вариатором X-Tronic.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Qashqai QE+ 2.0 CVT 4x4Nissan Qashqai QE+ 2.0 CVT 4x4
Год выпуска, с2017 2017
Год выпуска, по2017 2017
Кузовкроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин144 144
Объем двигателя1997 1997
Тип трансмисиивариатор вариатор
Приводполный полный
Городской цикл9.6 9.6
Загородный цикл6.0 6.0
Смешанный цикл7.3 7.3
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан Кашкай

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Quashqai
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Евгений
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Тест Nissan Qashqai: вторая колонна
Хорошая машина. Лично тестил, удобная.
Reznikov
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Nissan назвала цены на обновленный Qashqai
Версия с полным приводом обойдется покупателям в 22 770 долларов, что соответствует 1 277 000 рублей. Наиболее дорогая версия с адаптивной системой круиз-контроля, панорамным верхом ассистентом автопарковки будет предлагаться по цене 27 420 долларов. В салоне новинки можно заметить иное рулевое колесо и аудиосистему, поддерживающую сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Сейчас, отметим, текущая генерация Qashqai предлагается российским покупателям минимум за 985 000 рублей. Напомним, что официально новинку показали на Детройтском автошоу в январе этого года. Автомобиль укомплектовали 2-литровым атмосферником, который обладает производительностью 141 л.с. и вариатором X-Tronic.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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