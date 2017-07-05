Nissan отмечает 70-летие электромобилей участием BladeGlider в Фестивале скорости в Гудвуде
BladeGlider был создан, чтобы продемонстрировать потенциал электромобилей для удовлетворения потребностей ценителей спортивных автомобилей. Он был разработан Nissan совместно со своим техническим партнером по проекту, британской компанией Williams Advanced Engineering.
Дебют BladeGlider на Фестивале скорости в Гудвуде стал демонстрацией концепции компании, выступающей за «устойчивое», т.е. экологически чистое и безопасное использование электроэнергии.
История создания электромобилей началась 70 лет назад. В 1947 году Nissan запустил в производство четырехместный электромобиль Tama. Для компании это было отправной точкой в создании автомобилей с нулевым уровнем выбросов вредных веществ. С этого момента Nissan обрел богатый опыт в области производства электромобилей, представив в 2010 году Nissan LEAF - первый в мире электромобиль для массового покупателя.
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