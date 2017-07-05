5 июля 2017, 13:20

Nissan отмечает 70-летие электромобилей участием BladeGlider в Фестивале скорости в Гудвуде

70 лет назад Nissan выпустил на рынок свой первый электромобиль. Юбилейная дата была отмечена участием электрокара Nissan BladeGlider в Фестивале скорости в Гудвуде.
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Ярким моментом Фестиваля стали заезды на историческом кольцевом треке Гудвуда Goodwood Motor Circuit. Звезда NISMO-академии, Лукас Ордоньес, стал первым профессиональным гонщиком, севшим за руль трехместного электромобиля Nissan BladeGlider и набравшим на нем максимально возможную скорость.

BladeGlider был создан, чтобы продемонстрировать потенциал электромобилей для удовлетворения потребностей ценителей спортивных автомобилей. Он был разработан Nissan совместно со своим техническим партнером по проекту, британской компанией Williams Advanced Engineering.

Дебют BladeGlider на Фестивале скорости в Гудвуде стал демонстрацией концепции компании, выступающей за  «устойчивое», т.е. экологически чистое и безопасное использование электроэнергии.

История создания электромобилей началась 70 лет назад. В 1947 году Nissan запустил в производство четырехместный электромобиль Tama. Для компании это было отправной точкой в создании автомобилей с нулевым уровнем выбросов вредных веществ. С этого момента Nissan обрел богатый опыт в области производства электромобилей, представив в 2010 году Nissan LEAF - первый в мире электромобиль для массового покупателя.

Автоспорт Нисан, Ниссан

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кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
Богдан
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Nissan отмечает 70-летие электромобилей участием BladeGlider в Фестивале скорости в Гудвуде
{{material_119809}}Ярким моментом Фестиваля стали заезды на историческом кольцевом треке Гудвуда Goodwood Motor Circuit. Звезда NISMO-академии, Лукас Ордоньес, стал первым профессиональным гонщиком, севшим за руль трехместного электромобиля Nissan BladeGlider и набравшим на нем максимально возможную скорость.BladeGlider был создан, чтобы продемонстрировать потенциал электромобилей для удовлетворения потребностей ценителей спортивных автомобилей. Он был разработан Nissan совместно со своим техническим партнером по проекту, британской компанией Williams Advanced Engineering.Дебют BladeGlider на Фестивале скорости в Гудвуде стал демонстрацией концепции компании, выступающей за  «устойчивое», т.е. экологически чистое и безопасное использование электроэнергии.История создания электромобилей началась 70 лет назад. В 1947 году Nissan запустил в производство четырехместный электромобиль Tama. Для компании это было отправной точкой в создании автомобилей с нулевым уровнем выбросов вредных веществ. С этого момента Nissan обрел богатый опыт в области производства электромобилей, представив в 2010 году Nissan LEAF - первый в мире электромобиль для массового покупателя.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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