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26 мая 2017, 15:53

Nissan отправляет на ремонт Almera

Седаны Nissan Almera, которые были проданы с ноября 2012 года по июнь 2015-го, будут отозваны в ближайшее время. У автомобилей обнаружился производственный дефект кузова.
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Nissan Almera
От 1.6 л, 102 л.с
Новый от 481 000 до 702 000 Р
Как сообщает Росстандарт, заднее стекло могло быть установлено без применения грунтового слоя. В отсутствие данного слоя стекло может оказаться ненадежно прикрепленным к кузову автомобиля, и не исключена вероятность частичного отсоединения детали от кузова.

Всего под сервисную кампанию попадают 42 269 седанов. На потенциально дефектных автомобилях проведут проверку заднего стекла и, при необходимости, заменят его. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Новости Нисан, Ниссан

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Nissan отправляет на ремонт Almera
{{model_v2_911}}Как сообщает Росстандарт, заднее стекло могло быть установлено без применения грунтового слоя. В отсутствие данного слоя стекло может оказаться ненадежно прикрепленным к кузову автомобиля, и не исключена вероятность частичного отсоединения детали от кузова.Всего под сервисную кампанию попадают 42 269 седанов. На потенциально дефектных автомобилях проведут проверку заднего стекла и, при необходимости, заменят его. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
2017-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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