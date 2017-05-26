Nissan отправляет на ремонт Almera
Седаны Nissan Almera, которые были проданы с ноября 2012 года по июнь 2015-го, будут отозваны в ближайшее время. У автомобилей обнаружился производственный дефект кузова.
Nissan Almera
От 1.6 л, 102 л.с
Новый от 481 000 до 702 000 Р
Всего под сервисную кампанию попадают 42 269 седанов. На потенциально дефектных автомобилях проведут проверку заднего стекла и, при необходимости, заменят его. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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Привет труженикам дорожного фронта!Помогите найти или скиньте фото аудио разъёма с разблюдовкой проводов на кабстаре у меня срезан, хочу реставрировать , не люблю сопли из проводов
От 0 и минус при резкой подачи газа давитса ! перепробовал все что мог -на веркштатах тоже ни хрена найти не могут ! Может кто знает в чем проблема ? За ранее благадарю за совет !
кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
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