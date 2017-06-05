5 июня 2017, 17:10

Nissan Patrol ушел с российского рынка

Автопроизводитель намерен сконцентрироваться на других моделях линейки - Qashqai, X-Trail и Murano, которые производят в Петербурге. Тем не менее, потеря Patrol существенна для потребителей.
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По сведениям «Автостат Инфо», в 2014 году россиянами в ГИБДД зарегистрировано 1 135 Patrol, в 2015-м - 441, в 2016-м - 213, а за первые 4 месяца 2017-го - 48 экземпляров.. Причиной низкого спроса эксперты называют высокую стоимость – порядка 4 500 000 рублей на авторынке России. При этом модель выпускается в мире на протяжении уже 66 лет.
 
Добавим также, что буквально накануне Nissan показал рестайлинговый вариант своего кроссовера X-Trail. Автомобиль поступит в продажу на европейский авторынок уже летом этого года.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Patrol Top 5.6 CVT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин405
Объем двигателя5552
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл20.8
Загородный цикл11.0
Смешанный цикл14.5
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Nissan Patrol
Патрол 61 дизель 3 литра, плохо заводится по утрам особенно в мороз из за того что у него перегорели свечи накаливания , поменяйте их и все будет Ок
Сергей
Почему слабеют внедорожники
| И изо всех сил пытается "сохранить лицо" гордый самурай прошлого, а ныне -Сузуки Джимни. Разменяв кузов и хабы, остаётся верен неразрезным мостам и сумасшедшей тяге на низах. Надолго ли.... ( ( ( ( Так было задумано...
alexsey9999
Nissan Patrol отправляются к Северному Ледовитому океану
У меня ваш патрол заржавел через 4.5 месяца эксплуатации и кроме покраски по гарантии ничего не добился. Ходовые качества неплохие, но приедут назад одни ржавые остовы патрулей. http:// www.club-nissan.ru/ forums/ showthread.php?t=165011 отзывайте ваши машины на замену кузовов. Написал вам рекламацию ...
Jgor
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Nissan Patrol ушел с российского рынка
{{material_119404}}По сведениям «Автостат Инфо», в 2014 году россиянами в ГИБДД зарегистрировано 1 135 Patrol, в 2015-м - 441, в 2016-м - 213, а за первые 4 месяца 2017-го - 48 экземпляров.. Причиной низкого спроса эксперты называют высокую стоимость – порядка 4 500 000 рублей на авторынке России. При этом модель выпускается в мире на протяжении уже 66 лет. Добавим также, что буквально накануне Nissan показал рестайлинговый вариант своего кроссовера X-Trail. Автомобиль поступит в продажу на европейский авторынок уже летом этого года.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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