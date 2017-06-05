5 июня 2017, 17:10
Nissan Patrol ушел с российского рынка
Автопроизводитель намерен сконцентрироваться на других моделях линейки - Qashqai, X-Trail и Murano, которые производят в Петербурге. Тем не менее, потеря Patrol существенна для потребителей.
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По сведениям «Автостат Инфо», в 2014 году россиянами в ГИБДД зарегистрировано 1 135 Patrol, в 2015-м - 441, в 2016-м - 213, а за первые 4 месяца 2017-го - 48 экземпляров.. Причиной низкого спроса эксперты называют высокую стоимость – порядка 4 500 000 рублей на авторынке России. При этом модель выпускается в мире на протяжении уже 66 лет.
Добавим также, что буквально накануне Nissan показал рестайлинговый вариант своего кроссовера X-Trail. Автомобиль поступит в продажу на европейский авторынок уже летом этого года.
Комплектации и технические характеристики
|Nissan Patrol Top 5.6 CVT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|405
|Объем двигателя
|5552
|Тип трансмисии
|автоматическая 7-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|20.8
|Загородный цикл
|11.0
|Смешанный цикл
|14.5
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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