30
19 мая 2017, 11:02

Nissan показал фрагмент нового Leaf

Nissan анонсировал выход нового варианта электрокара Leaf. Автомобиль станет иллюстрацией стратегии разработки моделей с нулевым уровнем выбросов вредных веществ - Intelligent Mobility.
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Nissan Leaf
Выпускается с 2013 г.
Новый 831 000 Р
Объявлений: 1
Отзывов: 1
Все подробности о готовящейся новинке пока держатся в строгом секрете. По слухам, японский автопроизводитель оснастит модель более вместительными батареями. В результате запас хода электрокара увеличится на треть.

Ранее  сторонники электромобильного движения Plug In Adventures создали специальную модификацию Nissan Leaf. Модель под названием All Terrain Electric Vehicle создан на базе Leaf Acenta 30kWh, дальность пробега которого на одной зарядке достигает 155 км. В базовую конструкцию были внесены существенные изменения, улучшающие экипировку электромобиля. Такой хэтчбек примет участие в Mongol Rally.

Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан Леаф

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Leaf
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Mir59
Поиграем в электромобили
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Alinne
Nissan Leaf – лидер Европы среди «электриков»
Неплохо. Двигаемся к успеху.
taran
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Nissan показал фрагмент нового Leaf
{{model_2919}} Все подробности о готовящейся новинке пока держатся в строгом секрете. По слухам, японский автопроизводитель оснастит модель более вместительными батареями. В результате запас хода электрокара увеличится на треть.Ранее  сторонники электромобильного движения Plug In Adventures создали специальную модификацию Nissan Leaf. Модель под названием All Terrain Electric Vehicle создан на базе Leaf Acenta 30kWh, дальность пробега которого на одной зарядке достигает 155 км. В базовую конструкцию были внесены существенные изменения, улучшающие экипировку электромобиля. Такой хэтчбек примет участие в Mongol Rally.
2017-05-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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