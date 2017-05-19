30
19 мая 2017, 11:02
Nissan показал фрагмент нового Leaf
Nissan анонсировал выход нового варианта электрокара Leaf. Автомобиль станет иллюстрацией стратегии разработки моделей с нулевым уровнем выбросов вредных веществ - Intelligent Mobility.
Nissan Leaf
Выпускается с 2013 г.
Новый 831 000 Р
Ранее сторонники электромобильного движения Plug In Adventures создали специальную модификацию Nissan Leaf. Модель под названием All Terrain Electric Vehicle создан на базе Leaf Acenta 30kWh, дальность пробега которого на одной зарядке достигает 155 км. В базовую конструкцию были внесены существенные изменения, улучшающие экипировку электромобиля. Такой хэтчбек примет участие в Mongol Rally.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Неплохо. Двигаемся к успеху.
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