10 января 2017, 17:29

Nissan показал прообраз новой Teana

На моторшоу в Детройте представлен концепт Vmotion 2.0, задача которого - продемонстрировать, как в будущем могут выглядеть 4-дверные модели компании.

Есть информация, что первым новый облик приобретет седан Altima, известный в России как Teana.

Авто выполнено в тенденциях программы «Nissan Intelligent Mobility», которая помогает исключить вариант смертельных аварий. Новый концепт имеет габариты 4 860 мм/1 890 мм/1 380 мм при колесной базе 2 850 мм, что указывает на просторный салон.

Во внешнем дизайне Vmotion 2.0 разработчики поддержали принципы Emotional Geometry, которые подчеркивают радиаторная V-motion решетка, светодиодные фары, светящиеся логотип компании и задний диффузор.

В салоне автомобиля расположен оригинальный руль, похожий на штурвал, и большой дисплей над панелью управления. Кроме того, салон новинки оснащен автопилотом, который работает при помощи лидаров, радаров и камер.

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Nissan показал прообраз новой Teana
Есть информация, что первым новый облик приобретет седан Altima, известный в России как Teana. Авто выполнено в тенденциях программы «Nissan Intelligent Mobility», которая помогает исключить вариант смертельных аварий. Новый концепт имеет габариты 4 860 мм/1 890 мм/1 380 мм при колесной базе 2 850 мм, что указывает на просторный салон. Во внешнем дизайне Vmotion 2.0 разработчики поддержали принципы Emotional Geometry, которые подчеркивают радиаторная V-motion решетка, светодиодные фары, светящиеся логотип компании и задний диффузор.В салоне автомобиля расположен оригинальный руль, похожий на штурвал, и большой дисплей над панелью управления. Кроме того, салон новинки оснащен автопилотом, который работает при помощи лидаров, радаров и камер.
2017-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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