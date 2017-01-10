Nissan показал прообраз новой Teana
Есть информация, что первым новый облик приобретет седан Altima, известный в России как Teana.
Авто выполнено в тенденциях программы «Nissan Intelligent Mobility», которая помогает исключить вариант смертельных аварий. Новый концепт имеет габариты 4 860 мм/1 890 мм/1 380 мм при колесной базе 2 850 мм, что указывает на просторный салон.
Во внешнем дизайне Vmotion 2.0 разработчики поддержали принципы Emotional Geometry, которые подчеркивают радиаторная V-motion решетка, светодиодные фары, светящиеся логотип компании и задний диффузор.
В салоне автомобиля расположен оригинальный руль, похожий на штурвал, и большой дисплей над панелью управления. Кроме того, салон новинки оснащен автопилотом, который работает при помощи лидаров, радаров и камер.
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