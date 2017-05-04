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4 мая 2017, 11:09
Nissan пополнит линейку преемником Juke
В модельной линейке Nissan появится новый городской кроссовер, который станет последователем Juke. Автомобиль должен дебютировать на автосалоне во Франкфурте осенью этого года, а в продажу на европейский авторынок поступит в начале 2018-го.
В основу вседорожника ляжет модульная платформа CMF-B, на которой построены Renault Clio и Nissan Micra. «Начинка» тоже перекочует с родственных моделей. В частности, покупателям предложат версии с 3-цилиндровым литровым агрегатом, 1,5-литровым турбодизелем, а также бензиновым мотором объемом 1,6 литра.
Nissan Juke
Выпускается с 2010 г.
Внешность модели выполнят в стилистике концептуальных Gripz и Vmotion 2.0, которые были представлены в 2015 и 2017 годах соответственно. А вот внутреннее убранство будет напоминать новое поколение хэтчбека Micra. В список оснащения войдет мультимедийная система с сенсорным дисплеем.
Чуть позже инженеры Nissan выпустят гибридную модификацию автомобиля. Сборку нового вседорожника наладят на заводе компании в Санлерленде.
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03.02.2017, 09:21
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Отзывы по теме
Хочу купить себе Nissan Juke. Что посоветуете, в какой комплектации и в каких салонах брать?
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
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