5 июня 2017, 10:39

Nissan представил обновленный X-Trail

На финале Лиги чемпионов УЕФА Nissan показал рестайлинговый вариант своего кроссовера X-Trail. Автомобиль поступит в продажу на европейский авторынок уже летом этого года.
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  Nissan представил обновленный X-Trail Nissan X-Trail Nissan представил обновленный X-Trail Nissan X-Trail Nissan представил обновленный X-Trail
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Nissan X-Trail
Выпускается с 2001 г.
Новый от 1 409 000 до 1 999 000 Р
Объявлений: 617
Отзывов: 7
От предшественника новинка 2018 модельного года отличается другими бамперами, видоизмененной решеткой радиатора и другими фарами головного света. За доплату они могут быть полностью светодиодными. У X-Trail увеличился объем багажника с 550 до 565 литров, а при сложенных креслах второго ряда количество свободного пространства достигнет 1996 литров.

В салоне установлен новый руль с подогревом. В список оснащения машины входят обогрев задних сидений, система полуавтономного вождения ProPILOT, которая поддерживает рядность движения, контролирует рулевое управление, акселератор и тормоз при движении в одной полосе в пробке или на шоссе.

Европейцам предложат модификации с 1,6- и 2-литровыми дизельными двигателями, мощность которых составляет 130 и 177 л. с. Также кроссовер будет комплектоваться бензиновым двигателем мощностью 163 силы. В качестве трансмиссии предложат как «автомат», так и «механику». Привод – передний или полный.

Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан Х-трейл, Х-трайл, Икс Трейл

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Отзывы по теме
Форум Nissan X-Trail
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
Auto
Тест Nissan X-Trail: долой стереотипы!
Ну хоть красивый :)
taran
Начинаются поставки Nissan X-Trail российской сборки
а разве есть большие претензии по качеству сборки наших Икс-трейлов? да и речь, как я вижу, в статье ведется о событии 2009 года?...
Saimaa
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Nissan представил обновленный X-Trail
{{model_960}}От предшественника новинка 2018 модельного года отличается другими бамперами, видоизмененной решеткой радиатора и другими фарами головного света. За доплату они могут быть полностью светодиодными. У X-Trail увеличился объем багажника с 550 до 565 литров, а при сложенных креслах второго ряда количество свободного пространства достигнет 1996 литров.В салоне установлен новый руль с подогревом. В список оснащения машины входят обогрев задних сидений, система полуавтономного вождения ProPILOT, которая поддерживает рядность движения, контролирует рулевое управление, акселератор и тормоз при движении в одной полосе в пробке или на шоссе.Европейцам предложат модификации с 1,6- и 2-литровыми дизельными двигателями, мощность которых составляет 130 и 177 л. с. Также кроссовер будет комплектоваться бензиновым двигателем мощностью 163 силы. В качестве трансмиссии предложат как «автомат», так и «механику». Привод – передний или полный.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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