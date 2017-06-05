5 июня 2017, 10:39
Nissan представил обновленный X-Trail
На финале Лиги чемпионов УЕФА Nissan показал рестайлинговый вариант своего кроссовера X-Trail. Автомобиль поступит в продажу на европейский авторынок уже летом этого года.
Nissan X-Trail
Выпускается с 2001 г.
Новый от 1 409 000 до 1 999 000 Р
В салоне установлен новый руль с подогревом. В список оснащения машины входят обогрев задних сидений, система полуавтономного вождения ProPILOT, которая поддерживает рядность движения, контролирует рулевое управление, акселератор и тормоз при движении в одной полосе в пробке или на шоссе.
Европейцам предложат модификации с 1,6- и 2-литровыми дизельными двигателями, мощность которых составляет 130 и 177 л. с. Также кроссовер будет комплектоваться бензиновым двигателем мощностью 163 силы. В качестве трансмиссии предложат как «автомат», так и «механику». Привод – передний или полный.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
Ну хоть красивый :)
а разве есть большие претензии по качеству сборки наших Икс-трейлов? да и речь, как я вижу, в статье ведется о событии 2009 года?...
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