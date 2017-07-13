13 июля 2017, 17:44

Nissan разработал камеру с обзором 360 градусов

Инженеры Nissan подготовили для водителей интегрированную многоцелевую камеру с обзором 360 градусов - JukeCam. Камера фиксируется на приборной панели автомобиля, но также может быть установлена на шлеме.
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Установленный на приборной панели видеорегистратор поможет снизить страховые взносы и подтвердить обращение за страховой выплатой. Камера может также пригодиться любителям экстремальных видов спорта.

JukeCam – концептуальная разработка, созданная в сотрудничестве с компанией 360fly, производителем камер с обзором 360 градусов. Японский автопроизводитель зафиксировал на техническую новинку мировой рекорд Гиннесса в категории «прыжок на пого-стик через максимальное число стоящих в ряд автомобилей».

Nissan сделал бортовые камеры для автомобилей более доступными для покупателей, использовав технологию 360 градусов для повышения безопасности движения. Примером может служить технология кругового обзора (IAVM) –система камер, которая облегчает процесс парковки. Это устройство обеспечивает панорамный обзор пространства вокруг автомобиля, помогая водителям обнаружить препятствия во время маневрирования с низкой скоростью. Впервые система была представлена на модели Qashqai в 2012 году.

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Отзывы по теме
Форум Nissan Cabstar
Я бати подарали апарат отлчичный, ездит горя не знает
Gulbozavr
Форум Nissan Primera
От 0 и минус при резкой подачи газа давитса ! перепробовал все что мог -на веркштатах тоже ни хрена найти не могут ! Может кто знает в чем проблема ? За ранее благадарю за совет !
Б.Александр@.ru
Форум Nissan Vanette
кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
Богдан
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Nissan разработал камеру с обзором 360 градусов
{{material_119951}}Установленный на приборной панели видеорегистратор поможет снизить страховые взносы и подтвердить обращение за страховой выплатой. Камера может также пригодиться любителям экстремальных видов спорта.JukeCam – концептуальная разработка, созданная в сотрудничестве с компанией 360fly, производителем камер с обзором 360 градусов. Японский автопроизводитель зафиксировал на техническую новинку мировой рекорд Гиннесса в категории «прыжок на пого-стик через максимальное число стоящих в ряд автомобилей».Nissan сделал бортовые камеры для автомобилей более доступными для покупателей, использовав технологию 360 градусов для повышения безопасности движения. Примером может служить технология кругового обзора (IAVM) –система камер, которая облегчает процесс парковки. Это устройство обеспечивает панорамный обзор пространства вокруг автомобиля, помогая водителям обнаружить препятствия во время маневрирования с низкой скоростью. Впервые система была представлена на модели Qashqai в 2012 году.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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