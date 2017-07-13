Nissan разработал камеру с обзором 360 градусов
JukeCam – концептуальная разработка, созданная в сотрудничестве с компанией 360fly, производителем камер с обзором 360 градусов. Японский автопроизводитель зафиксировал на техническую новинку мировой рекорд Гиннесса в категории «прыжок на пого-стик через максимальное число стоящих в ряд автомобилей».
Nissan сделал бортовые камеры для автомобилей более доступными для покупателей, использовав технологию 360 градусов для повышения безопасности движения. Примером может служить технология кругового обзора (IAVM) –система камер, которая облегчает процесс парковки. Это устройство обеспечивает панорамный обзор пространства вокруг автомобиля, помогая водителям обнаружить препятствия во время маневрирования с низкой скоростью. Впервые система была представлена на модели Qashqai в 2012 году.
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