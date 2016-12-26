Nissan, Renault и Mitsubishi создают доступные электромобили
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Компании пришли к соглашению о совместном производстве экологичных электромобилей бюджетного сегмента на основе единой платформы. Первые экземпляры планируют представить уже через год.
Объединив усилия, компании хотят сократить расходы на производство и удешевить автомобиль для клиентов. Будет использовано общее шасси, что сэкономит время и средства на разработку. Планируется, что в среднем стоимость совместного электрокара снизится на 20%.
Основой для бюджетных электрокаров станет та же архитектура, на которой создан современный Nissan Leaf. Это один из самых популярных в мире электромобилей, конкуренцию которому по объемам продаж могут составить разве что электрические автомобили американской компании Tesla Motors.
Добавим, что у Mitsubishi есть свой электромобиль - ситикар i-MiEV. Французский производитель Renault, в свою очередь, выпускает 2-местную городскую модель Twizy.
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Nissan, Renault и Mitsubishi создают доступные электромобили
Объединив усилия, компании хотят сократить расходы на производство и удешевить автомобиль для клиентов. Будет использовано общее шасси, что сэкономит время и средства на разработку. Планируется, что в среднем стоимость совместного электрокара снизится на 20%. Основой для бюджетных электрокаров станет та же архитектура, на которой создан современный Nissan Leaf. Это один из самых популярных в мире электромобилей, конкуренцию которому по объемам продаж могут составить разве что электрические автомобили американской компании Tesla Motors. Добавим, что у Mitsubishi есть свой электромобиль - ситикар i-MiEV. Французский производитель Renault, в свою очередь, выпускает 2-местную городскую модель Twizy.
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