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15 мая 2017, 11:02

Nissan Titan подготовили для путешествий

На базе пикапа Nissan Titan в версии XD Pro-4X японские инженеры создали прототип автомобиля для экстремальных путешествий. Новинка под названием Project Basecamp способна преодолевать даже суровое бездорожье.
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  Nissan Titan подготовили для путешествий Nissan, Nissan Nissan Titan подготовили для путешествий Nissan, Nissan Nissan Titan подготовили для путешествий Nissan, Nissan Nissan Titan подготовили для путешествий
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Это стало возможным благодаря увеличенному на 76 мм дорожному просвету. Также разработчики установили на машину адаптивную пневмоподвеску и 17-дюймовые диски KMC Beadlock c внедорожными покрышками Nitt. Завершили образ «проходимца» усиленный обвес, расширители колесных арок и багажник на крыше.


Под капотом автомобиля установлен 5-литровый 8-цилиндровый дизельный двигатель. А в перечень полезного оборудования входят необходимые в путешествии вещи, в том числе канистры с водой и топливом. Также на автомобиле появилась специальная металлическая конструкция, на которой расположена палатка. Разложить ее можно непосредственно на машине, а доступ к ней осуществляется с помощью лестницы. Кроме того, от палатки раскладываются два тента.

Как говорят в компании, несмотря на то, что Project Basecamp представляет собой лишь прототип, большую часть оборудования для путешествия можно заказать у американских дилеров Nissan.
Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Cabstar
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Гарик07
Форум Nissan Primera
От 0 и минус при резкой подачи газа давитса ! перепробовал все что мог -на веркштатах тоже ни хрена найти не могут ! Может кто знает в чем проблема ? За ранее благадарю за совет !
Б.Александр@.ru
Форум Nissan Vanette
кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
Богдан
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Nissan Titan подготовили для путешествий
Это стало возможным благодаря увеличенному на 76 мм дорожному просвету. Также разработчики установили на машину адаптивную пневмоподвеску и 17-дюймовые диски KMC Beadlock c внедорожными покрышками Nitt. Завершили образ «проходимца» усиленный обвес, расширители колесных арок и багажник на крыше.{{model_2479}} Под капотом автомобиля установлен 5-литровый 8-цилиндровый дизельный двигатель. А в перечень полезного оборудования входят необходимые в путешествии вещи, в том числе канистры с водой и топливом. Также на автомобиле появилась специальная металлическая конструкция, на которой расположена палатка. Разложить ее можно непосредственно на машине, а доступ к ней осуществляется с помощью лестницы. Кроме того, от палатки раскладываются два тента.Как говорят в компании, несмотря на то, что Project Basecamp представляет собой лишь прототип, большую часть оборудования для путешествия можно заказать у американских дилеров Nissan.
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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