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15 мая 2017, 11:02
Nissan Titan подготовили для путешествий
На базе пикапа Nissan Titan в версии XD Pro-4X японские инженеры создали прототип автомобиля для экстремальных путешествий. Новинка под названием Project Basecamp способна преодолевать даже суровое бездорожье.
Это стало возможным благодаря увеличенному на 76 мм дорожному просвету. Также разработчики установили на машину адаптивную пневмоподвеску и 17-дюймовые диски KMC Beadlock c внедорожными покрышками Nitt. Завершили образ «проходимца» усиленный обвес, расширители колесных арок и багажник на крыше.
Под капотом автомобиля установлен 5-литровый 8-цилиндровый дизельный двигатель. А в перечень полезного оборудования входят необходимые в путешествии вещи, в том числе канистры с водой и топливом. Также на автомобиле появилась специальная металлическая конструкция, на которой расположена палатка. Разложить ее можно непосредственно на машине, а доступ к ней осуществляется с помощью лестницы. Кроме того, от палатки раскладываются два тента.
Как говорят в компании, несмотря на то, что Project Basecamp представляет собой лишь прототип, большую часть оборудования для путешествия можно заказать у американских дилеров Nissan.
Под капотом автомобиля установлен 5-литровый 8-цилиндровый дизельный двигатель. А в перечень полезного оборудования входят необходимые в путешествии вещи, в том числе канистры с водой и топливом. Также на автомобиле появилась специальная металлическая конструкция, на которой расположена палатка. Разложить ее можно непосредственно на машине, а доступ к ней осуществляется с помощью лестницы. Кроме того, от палатки раскладываются два тента.
Как говорят в компании, несмотря на то, что Project Basecamp представляет собой лишь прототип, большую часть оборудования для путешествия можно заказать у американских дилеров Nissan.
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Привет труженикам дорожного фронта!Помогите найти или скиньте фото аудио разъёма с разблюдовкой проводов на кабстаре у меня срезан, хочу реставрировать , не люблю сопли из проводов
От 0 и минус при резкой подачи газа давитса ! перепробовал все что мог -на веркштатах тоже ни хрена найти не могут ! Может кто знает в чем проблема ? За ранее благадарю за совет !
кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
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