20 июня 2017, 17:12
Nissan увеличивает максимальный лимит стоимости автомобиля
Российский офис Nissan обновляет условия Государственной программы льготного автокредитования для клиентов марки и усиливает свои кредитные предложения. В информационном сообщении компании говорится, что отныне еще больше «Ниссанов» стали доступны в кредит на льготных условиях.
Максимальный лимит стоимости автомобиля увеличился до 1 450 000 руб., а размер минимального первоначального взноса уменьшился до 10%.
В текущем месяце льготные кредиты действуют на Sentra - от 0% на 3 года, Almera и Terrano - от 5% на 3 года, Qashqai и X-Trail от 8% на 3 года по программе Nissan Finance «Простые числа».
Условия субсидирования распространяются и на эту кредитную программу. Она позволяет приобрести автомобиль более высокого класса или комплектации, либо существенно снизить ежемесячный платеж по кредиту - до 2 раз, по сравнению с классическим кредитом.
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Привет труженикам дорожного фронта!Помогите найти или скиньте фото аудио разъёма с разблюдовкой проводов на кабстаре у меня срезан, хочу реставрировать , не люблю сопли из проводов
От 0 и минус при резкой подачи газа давитса ! перепробовал все что мог -на веркштатах тоже ни хрена найти не могут ! Может кто знает в чем проблема ? За ранее благадарю за совет !
кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
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