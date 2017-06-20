20 июня 2017, 17:12

Nissan увеличивает максимальный лимит стоимости автомобиля

Российский офис Nissan обновляет условия Государственной программы льготного автокредитования для клиентов марки и усиливает свои кредитные предложения. В информационном сообщении компании говорится, что отныне еще больше «Ниссанов» стали доступны в кредит на льготных условиях.
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Максимальный лимит стоимости автомобиля увеличился до 1 450 000 руб., а размер минимального первоначального взноса уменьшился до 10%.

В текущем месяце льготные кредиты действуют на Sentra - от 0% на 3 года, Almera и Terrano - от 5% на 3 года, Qashqai и X-Trail от 8% на 3 года по  программе Nissan Finance «Простые числа».

Условия субсидирования распространяются и на эту кредитную программу. Она позволяет приобрести автомобиль более высокого класса или комплектации, либо существенно снизить ежемесячный платеж по кредиту - до 2 раз, по сравнению с классическим кредитом.

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Nissan увеличивает максимальный лимит стоимости автомобиля
Максимальный лимит стоимости автомобиля увеличился до 1 450 000 руб., а размер минимального первоначального взноса уменьшился до 10%.В текущем месяце льготные кредиты действуют на Sentra - от 0% на 3 года, Almera и Terrano - от 5% на 3 года, Qashqai и X-Trail от 8% на 3 года по  программе Nissan Finance «Простые числа».Условия субсидирования распространяются и на эту кредитную программу. Она позволяет приобрести автомобиль более высокого класса или комплектации, либо существенно снизить ежемесячный платеж по кредиту - до 2 раз, по сравнению с классическим кредитом.
2017-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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