12 января 2017, 11:08

Nissan выпускает 5 поколение Micra

Официальные дилеры ждут первые экземпляры модели уже в феврале этого года. Новая версия хэтчбека разработана для того, чтобы выполнить потребности европейских клиентов.

Производство очередной генерации наладят во Франции на площадках бренда Renault. Здесь же собирают модели Clio и Zoe.

Ранее производством модели никогда не занимались на территории французского автогиганта, так что покупателям предстоит оценить разницу между местным производством и заимствованной рабочей силой и оборудованием.

Покупатели смогут выбрать 3 вариации авто: с 0,9-литровым турбодвигателем мощностью 89 л.с., 4-цилиндровым дизельным турбомотором аналогичной мощности или 3-цилиндровым «атмосферником» 72 л.с. Все виды силовых агрегатов будут работать совместно с 5-ступенчатой МКПП.

Самая простая комплектация обойдется покупателю в 12 900 долларов, дорогостоящая версия оценивается в 19 000 долларов.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Micra 1.2
Год выпуска, с2010
Год выпуска, по2014
КузовХэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин80/6000
Объем двигателя1198
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая(Вариатор CVT)
ПриводНа передние колеса
Городской цикл6,1 (6,7)
Загородный цикл4,3 (4,6)
Смешанный цикл5,0 (5,4)
ТопливоБензин А-95
Все характеристики
Купить авто Нисан, Ниссан Микра

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Micra
всем доволен, прошла 60000, кроме расхода и резкого газа. город 10,5 загород 6,3 трасса 8,5.В сервисе говорят это норма для автомата.Да английская сборка хлам и краска тоже (облезает с арок) и много чего не докручено.
Василий
Рулевая рейка в Motorherz
Мне понравилось. В три раза дешевле, чем на дилере и очереди нет. Приехал без предварительной записи, сделали работы в день обращения. Так держать!
Владислав
Отзыв о Nissan Micra
У меня микра 2008 г. Обожаю!
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Nissan выпускает 5 поколение Micra
Производство очередной генерации наладят во Франции на площадках бренда Renault. Здесь же собирают модели Clio и Zoe.Ранее производством модели никогда не занимались на территории французского автогиганта, так что покупателям предстоит оценить разницу между местным производством и заимствованной рабочей силой и оборудованием. Покупатели смогут выбрать 3 вариации авто: с 0,9-литровым турбодвигателем мощностью 89 л.с., 4-цилиндровым дизельным турбомотором аналогичной мощности или 3-цилиндровым «атмосферником» 72 л.с. Все виды силовых агрегатов будут работать совместно с 5-ступенчатой МКПП. Самая простая комплектация обойдется покупателю в 12 900 долларов, дорогостоящая версия оценивается в 19 000 долларов.
2017-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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