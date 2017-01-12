Nissan выпускает 5 поколение Micra

Официальные дилеры ждут первые экземпляры модели уже в феврале этого года. Новая версия хэтчбека разработана для того, чтобы выполнить потребности европейских клиентов.
Производство очередной генерации наладят во Франции на площадках бренда Renault. Здесь же собирают модели Clio и Zoe.
Ранее производством модели никогда не занимались на территории французского автогиганта, так что покупателям предстоит оценить разницу между местным производством и заимствованной рабочей силой и оборудованием.
Покупатели смогут выбрать 3 вариации авто: с 0,9-литровым турбодвигателем мощностью 89 л.с., 4-цилиндровым дизельным турбомотором аналогичной мощности или 3-цилиндровым «атмосферником» 72 л.с. Все виды силовых агрегатов будут работать совместно с 5-ступенчатой МКПП.
Самая простая комплектация обойдется покупателю в 12 900 долларов, дорогостоящая версия оценивается в 19 000 долларов.
всем доволен, прошла 60000, кроме расхода и резкого газа. город 10,5 загород 6,3 трасса 8,5.В сервисе говорят это норма для автомата.Да английская сборка хлам и краска тоже (облезает с арок) и много чего не докручено.
Производство очередной генерации наладят во Франции на площадках бренда Renault. Здесь же собирают модели Clio и Zoe.Ранее производством модели никогда не занимались на территории французского автогиганта, так что покупателям предстоит оценить разницу между местным производством и заимствованной рабочей силой и оборудованием. Покупатели смогут выбрать 3 вариации авто: с 0,9-литровым турбодвигателем мощностью 89 л.с., 4-цилиндровым дизельным турбомотором аналогичной мощности или 3-цилиндровым «атмосферником» 72 л.с. Все виды силовых агрегатов будут работать совместно с 5-ступенчатой МКПП. Самая простая комплектация обойдется покупателю в 12 900 долларов, дорогостоящая версия оценивается в 19 000 долларов.
В избранное