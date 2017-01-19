Nissan X-Trail стал самым популярным в сегменте SUV в Москве
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Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование рынка новых легковых автомобилей по итогам 2016 года и составило рейтинг наиболее популярных внедорожников и кроссоверов в российской столице.
По результатам исследования, за год реализовано 4 611 ед. X-Trail - на 14,5 % больше, чем годом ранее. На 2 месте располагается Renault Duster с результатом 4 522 ед., что на 28,5 % выше показателя годичной давности. На 3 позиции находится Toyota RAV4 с 4 141 проданным экземпляром, рост продаж составил 28 %.
Также среди самых продаваемых внедорожников и кроссоверов в столице Nissan Qashqai (3 620 ед.) и Kia Sportage (3 374 ед.), Hyundai Creta (2 908 ед.), Mazda CX-5 (2 705 ед.), Toyota Land Cruiser (2 398 ед.), Kia Sorento (2 342 ед.) и Mitsubishi Outlander (2 292 ед.).
Всего же за прошлый год в Москве было реализовано 87 700 новых кроссоверов и внедорожников, что на 2,5 % больше, чем в 2015 году.
Nissan X-Trail стал самым популярным в сегменте SUV в Москве
По результатам исследования, за год реализовано 4 611 ед. X-Trail - на 14,5 % больше, чем годом ранее. На 2 месте располагается Renault Duster с результатом 4 522 ед., что на 28,5 % выше показателя годичной давности. На 3 позиции находится Toyota RAV4 с 4 141 проданным экземпляром, рост продаж составил 28 %. Также среди самых продаваемых внедорожников и кроссоверов в столице Nissan Qashqai (3 620 ед.) и Kia Sportage (3 374 ед.), Hyundai Creta (2 908 ед.), Mazda CX-5 (2 705 ед.), Toyota Land Cruiser (2 398 ед.), Kia Sorento (2 342 ед.) и Mitsubishi Outlander (2 292 ед.). Всего же за прошлый год в Москве было реализовано 87 700 новых кроссоверов и внедорожников, что на 2,5 % больше, чем в 2015 году.
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