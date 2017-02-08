8 февраля 2017, 12:43

Норвегия названа самой дорогой страной для водителей авто

В среднем на машину, которая работает на бензине, жители Норвегии тратят 708 евро ежемесячно, что является самым высоким показателей для европейских государств.
К примеру, в Нидерландах этот показатель несколько меньше, чем в Норвегии, - 695 евро ежемесячно. Бельгийцы на содержание автомобиля тратят в среднем 537-547 евро.
 
Отмечается, что дешевле всего содержание личного транспорта обходится жителям Венгрии: там на авто с разными видами топлива тратят примерно 360 евро ежемесячно.

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Норвегия названа самой дорогой страной для водителей авто
К примеру, в Нидерландах этот показатель несколько меньше, чем в Норвегии, - 695 евро ежемесячно. Бельгийцы на содержание автомобиля тратят в среднем 537-547 евро. Отмечается, что дешевле всего содержание личного транспорта обходится жителям Венгрии: там на авто с разными видами топлива тратят примерно 360 евро ежемесячно.
2017-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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