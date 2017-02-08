Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
Норвегия названа самой дорогой страной для водителей авто
К примеру, в Нидерландах этот показатель несколько меньше, чем в Норвегии, - 695 евро ежемесячно. Бельгийцы на содержание автомобиля тратят в среднем 537-547 евро. Отмечается, что дешевле всего содержание личного транспорта обходится жителям Венгрии: там на авто с разными видами топлива тратят примерно 360 евро ежемесячно.
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