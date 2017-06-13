13 июня 2017, 11:44
Новая генерация Honda Fit стартует на рынке в июле
Обновленный минивэн Honda Fit, известный в некоторых странах как Jazz, выходит на новые рынки. Американская версия авто поступит в продажу в следующем месяце, по характеристикам она схожа с японским вариантом.
По сравнению с предыдущим поколением, авто получило изменения бампера, решетки радиатора и противотуманных фар. Салон в американской версии модели стал напоминать новинку для Китая, которую презентовали в мае. Среди более основательных изменений - появление комплектации Sport, которая отличается черными колесными дисками. Цветовых решений только 2 - Helios Yellow Pearl и Orange Fury. Среди прочих обновлений - пакет Honda Sensing, включающий адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, предотвращения столкновений.
Прежней осталась только головная оптика.
Пока производитель не озвучил моторную гамму для жителей США. Предположительно, покупателям предложат только один 1,5-литровый бензиновый двигатель 130 л.с., а в качестве трансмиссии – «механику» и «вариатор».
Старт продаж Honda Fit в Америке запланирован на июль. В планах компании также - презентация обновленного минивэна для рынков Канады, Мексики и Европы.
Комплектации и технические характеристики
|Honda Jazz 1.3 МТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|хетчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|102
|Объем двигателя
|1318
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|6.1
|Загородный цикл
|4.3
|Смешанный цикл
|5.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Добрый день. У меня джаз 08 г. 1.3 i-dsi. Юзаю его уже 1.5 года. Пробежал на нем за это время 50000 км. Проблем не было никаких (кроме расходников) и вот сегодня двигаясь по мкаду примерно на скорости 80 км. почувствовал неприятный толчок. При этом успел посмотреть на приборную панель, индикаторы не ...
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
to АвтодеД: огромное спасибо.
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