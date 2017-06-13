13 июня 2017, 11:44

Новая генерация Honda Fit стартует на рынке в июле

Обновленный минивэн Honda Fit, известный в некоторых странах как Jazz, выходит на новые рынки. Американская версия авто поступит в продажу в следующем месяце, по характеристикам она схожа с японским вариантом.
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По сравнению с предыдущим поколением, авто получило изменения бампера, решетки радиатора и противотуманных фар. Салон в американской версии модели стал напоминать новинку для Китая, которую презентовали в мае. Среди более основательных изменений - появление комплектации Sport, которая отличается черными колесными дисками. Цветовых решений только 2 - Helios Yellow Pearl и Orange Fury. Среди прочих обновлений - пакет Honda Sensing, включающий адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, предотвращения столкновений.
 
Прежней осталась только головная оптика.
 
Пока производитель не озвучил моторную гамму для жителей США. Предположительно, покупателям предложат только один 1,5-литровый бензиновый двигатель 130 л.с., а в качестве трансмиссии – «механику» и «вариатор».
 
Старт продаж Honda Fit в Америке запланирован на июль. В планах компании также - презентация обновленного минивэна для рынков Канады, Мексики и Европы.

Комплектации и технические характеристики

Honda Jazz 1.3 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхетчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин102
Объем двигателя1318
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл6.1
Загородный цикл4.3
Смешанный цикл5.0
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Honda Jazz
Добрый день. У меня джаз 08 г. 1.3 i-dsi. Юзаю его уже 1.5 года. Пробежал на нем за это время 50000 км. Проблем не было никаких (кроме расходников) и вот сегодня двигаясь по мкаду примерно на скорости 80 км. почувствовал неприятный толчок. При этом успел посмотреть на приборную панель, индикаторы не ...
Дмитрий
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Новая генерация Honda Fit стартует на рынке в июле
По сравнению с предыдущим поколением, авто получило изменения бампера, решетки радиатора и противотуманных фар. Салон в американской версии модели стал напоминать новинку для Китая, которую презентовали в мае. Среди более основательных изменений - появление комплектации Sport, которая отличается черными колесными дисками. Цветовых решений только 2 - Helios Yellow Pearl и Orange Fury. Среди прочих обновлений - пакет Honda Sensing, включающий адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, предотвращения столкновений. Прежней осталась только головная оптика. Пока производитель не озвучил моторную гамму для жителей США. Предположительно, покупателям предложат только один 1,5-литровый бензиновый двигатель 130 л.с., а в качестве трансмиссии – «механику» и «вариатор». Старт продаж Honda Fit в Америке запланирован на июль. В планах компании также - презентация обновленного минивэна для рынков Канады, Мексики и Европы.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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