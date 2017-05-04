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4 мая 2017, 13:31

Новая генерация Range Rover Evoque замечена на тестах

Новинка, судя по опубликованным в открытых источниках изображениям, получит немного увеличенные в сравнении предшественником габариты. Известны основные технические характеристики.
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По имеющимся сведениям, в экстерьере автомобиля появится новая оптика, бампера и увеличенные воздухозаборники. На тестировании папарацци заметили «заряженную» версию кроссовера.
 
Под капотом модели расположится турбированный двигатель объемом 2 литра, который генерирует от 200 до 250 л.с. В дальнейшем будет предложена гибридная и электрическая модификации. 
Range Rover Evoque будет презентован в 2018 году, а в дилерские центры модель отправят в начале 2019 года.
 
Добавим, что накануне озвучена стоимость сервисного пакета для Range Rover Velar. Больше всех придется заплатить за пакет кроссовера с 3-литровым 300-сильным дизелем: 144 000 рублей.
Новинки и концепт кары Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер Рендж Ровер

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Константин
Переезд из Европы в Россию.
Добрый день! Извиняюсь, если уже подобная тема обсуждалась. Прошу Вашего профессионального совета. Ситуация такая, мой жених гражданин Австрии и сейчас организовываем его переезд в Россию. Соответственно он хочет забрать машину с собой. Какие могу возникнуть трудности? И как лучше все организовать? И ...
Victoria)
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Новая генерация Range Rover Evoque замечена на тестах
По имеющимся сведениям, в экстерьере автомобиля появится новая оптика, бампера и увеличенные воздухозаборники. На тестировании папарацци заметили «заряженную» версию кроссовера. Под капотом модели расположится турбированный двигатель объемом 2 литра, который генерирует от 200 до 250 л.с. В дальнейшем будет предложена гибридная и электрическая модификации. Range Rover Evoque будет презентован в 2018 году, а в дилерские центры модель отправят в начале 2019 года. Добавим, что накануне озвучена стоимость сервисного пакета для Range Rover Velar. Больше всех придется заплатить за пакет кроссовера с 3-литровым 300-сильным дизелем: 144 000 рублей.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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