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4 мая 2017, 13:31
Новая генерация Range Rover Evoque замечена на тестах
Новинка, судя по опубликованным в открытых источниках изображениям, получит немного увеличенные в сравнении предшественником габариты. Известны основные технические характеристики.
По имеющимся сведениям, в экстерьере автомобиля появится новая оптика, бампера и увеличенные воздухозаборники. На тестировании папарацци заметили «заряженную» версию кроссовера.
Под капотом модели расположится турбированный двигатель объемом 2 литра, который генерирует от 200 до 250 л.с. В дальнейшем будет предложена гибридная и электрическая модификации.
Range Rover Evoque будет презентован в 2018 году, а в дилерские центры модель отправят в начале 2019 года.
Добавим, что накануне озвучена стоимость сервисного пакета для Range Rover Velar. Больше всех придется заплатить за пакет кроссовера с 3-литровым 300-сильным дизелем: 144 000 рублей.
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13.03.2017, 16:23
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12.10.2016, 11:10
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Отзывы по теме
Сильное признание от владельцы Рэнджровера - что для внедорожья у него другое авто :) ) )
Хороший автомобиль нареканий нет
Добрый день! Извиняюсь, если уже подобная тема обсуждалась. Прошу Вашего профессионального совета. Ситуация такая, мой жених гражданин Австрии и сейчас организовываем его переезд в Россию. Соответственно он хочет забрать машину с собой. Какие могу возникнуть трудности? И как лучше все организовать? И ...
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