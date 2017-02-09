9 февраля 2017, 10:52

Новая генерация Skoda Octavia встала на конвейер

Член совета директоров компании Skoda Михаэль Оэльеклаус рассказал о выходе новой Skoda Octavia. Ранее уже был открыт предзаказ на новую Skoda Octavia, стоимость которой начинается от 940 000 рублей.
Кроме того, модель получит новую систему мультимедиа с GPS-навигацией. Также машина будет располагать современными помощниками водителю.
 
Покупателям автомобиль обойдется примерно в 940 000 - 990 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Octavia Style 2.0 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1968
Тип трансмисиироботизированная 6
Приводпередний
Городской цикл5.8
Загородный цикл4.6
Смешанный цикл4.9
ТопливоДТ
Все характеристики
Новинки и концепт кары Шкода Октавия

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
Skoda: Московское досье
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
наталья
Тест Skoda Octavia: все логично
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
Михаил
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Skoda Автомудрость Skoda АвтоПитер Skoda Дизайн и тюнинг Skoda Новинки и концепт кары Skoda Новости и акции автосалонов Skoda Автосалоны и дилеры марки Skoda Аренда и прокат авто марки Skoda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Skoda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Skoda
Главные материалы
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Skoda Octavia
Купить Skoda Octavia 2007 в Москве
399 900 Р
Купить Skoda Octavia 2016 в Москве
1 046 200 Р
Купить Skoda Octavia 2016 в Москве
1 031 000 Р
Купить Skoda Octavia 2016 в Москве
1 031 000 Р
Купить Skoda Octavia 2016 в Москве
1 154 700 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 42 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Octavia
Новая генерация Skoda Octavia встала на конвейер
Кроме того, модель получит новую систему мультимедиа с GPS-навигацией. Также машина будет располагать современными помощниками водителю. Покупателям автомобиль обойдется примерно в 940 000 - 990 000 рублей.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG