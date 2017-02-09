9 февраля 2017, 10:52
Новая генерация Skoda Octavia встала на конвейер
Член совета директоров компании Skoda Михаэль Оэльеклаус рассказал о выходе новой Skoda Octavia. Ранее уже был открыт предзаказ на новую Skoda Octavia, стоимость которой начинается от 940 000 рублей.
Кроме того, модель получит новую систему мультимедиа с GPS-навигацией. Также машина будет располагать современными помощниками водителю.
Покупателям автомобиль обойдется примерно в 940 000 - 990 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Skoda Octavia Style 2.0 AMT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1968
|Тип трансмисии
|роботизированная 6
|Привод
|передний
|Городской цикл
|5.8
|Загородный цикл
|4.6
|Смешанный цикл
|4.9
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
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