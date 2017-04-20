49
20 апреля 2017, 18:01

Новая генерация Subaru XV выйдет на российский рынок во II полугодии

Поколение создано на новой глобальной платформе, это не фейслифт или рестайлинг. Что касается детальной российской спецификации для модели – пока информации нет. Некоторые детали раскрыли сотрудники российского представительства Subaru.
^
Главное отличие свежей генерации от предыдущей – дизайн: модель увеличилась в длину, ширину и высоту. У нее другой облик, известно про 2 новых цвета кузова – оранжевый и ярко-синий.
 
Подвеска новинки создавалась с учетом пожеланий российских автолюбителей. Автомобиль будет обладать традиционным для Subaru полным приводом и горизонтальным оппозитным двигателем. При этом двигатель нового XV тоже видоизменился: поначалу оно затронет только 2-литровую версию, а затем будет распространено и на всю линейку.
 
О дальнейшем расширении модельной линейки Subaru речи пока не идет. Впрочем, переговоры о возможном появлении на российском рынке 7-местного кроссовера Subaru по-прежнему ведутся.

Комплектации и технические характеристики

Subaru XV ZD 2.0 CVT 4x4Subaru XV ZD 2.0 CVT 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовкроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150 150
Объем двигателя1995 1995
Тип трансмисиивариатор вариатор
Приводполный полный
Городской цикл9.1 9.1
Загородный цикл5.7 5.7
Смешанный цикл7.0 7.0
ТопливоАИ-95 АИ-95
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Новинки и концепт кары Субару ХВ

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
Тест Subaru XV: городская душа
Я наоборот хотел автоматическую коробку. Там вариатор бесступенчатый в новых икс ви.
Фёдор Пражский
Subaru XV: маленький кроссовер на большом бездорожье
В свое время, при выборе автомобиля, субару не рассматривал вообще, пока не побывал в Тушино и не посмотрел заезд по бездорожью. Мнение поменялось в корне, когда сам сел за руль XV-ки, получил полное удовольствие от езды. Сейчас смело могу себя считать субароводом, другие производители не интересуют ...
Bobrin
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Subaru Автомудрость Subaru АвтоПитер Subaru Дизайн и тюнинг Subaru Новинки и концепт кары Subaru Новости и акции автосалонов Subaru Автосалоны и дилеры марки Subaru Аренда и прокат авто марки Subaru Автоклубы и форумы автозавчастей марки Subaru Автосервисы и магазины автозапчастей марки Subaru
Главные материалы
Как выбрать сервис для автомобиля?
Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Продажа Subaru XV
Объявления о продаже Subaru XV
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 41 модель
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль XV
Новая генерация Subaru XV выйдет на российский рынок во II полугодии
Главное отличие свежей генерации от предыдущей – дизайн: модель увеличилась в длину, ширину и высоту. У нее другой облик, известно про 2 новых цвета кузова – оранжевый и ярко-синий. Подвеска новинки создавалась с учетом пожеланий российских автолюбителей. Автомобиль будет обладать традиционным для Subaru полным приводом и горизонтальным оппозитным двигателем. При этом двигатель нового XV тоже видоизменился: поначалу оно затронет только 2-литровую версию, а затем будет распространено и на всю линейку. О дальнейшем расширении модельной линейки Subaru речи пока не идет. Впрочем, переговоры о возможном появлении на российском рынке 7-местного кроссовера Subaru по-прежнему ведутся.
2017-04-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Старый Оскол Калужская область Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG