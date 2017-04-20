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20 апреля 2017, 18:01
Новая генерация Subaru XV выйдет на российский рынок во II полугодии
Поколение создано на новой глобальной платформе, это не фейслифт или рестайлинг. Что касается детальной российской спецификации для модели – пока информации нет. Некоторые детали раскрыли сотрудники российского представительства Subaru.
Главное отличие свежей генерации от предыдущей – дизайн: модель увеличилась в длину, ширину и высоту. У нее другой облик, известно про 2 новых цвета кузова – оранжевый и ярко-синий.
Подвеска новинки создавалась с учетом пожеланий российских автолюбителей. Автомобиль будет обладать традиционным для Subaru полным приводом и горизонтальным оппозитным двигателем. При этом двигатель нового XV тоже видоизменился: поначалу оно затронет только 2-литровую версию, а затем будет распространено и на всю линейку.
О дальнейшем расширении модельной линейки Subaru речи пока не идет. Впрочем, переговоры о возможном появлении на российском рынке 7-местного кроссовера Subaru по-прежнему ведутся.
Комплектации и технические характеристики
|Subaru XV ZD 2.0 CVT 4x4
|Subaru XV ZD 2.0 CVT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|150
|Объем двигателя
|1995
|1995
|Тип трансмисии
|вариатор
|вариатор
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|9.1
|9.1
|Загородный цикл
|5.7
|5.7
|Смешанный цикл
|7.0
|7.0
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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Отзывы по теме
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Я наоборот хотел автоматическую коробку. Там вариатор бесступенчатый в новых икс ви.
В свое время, при выборе автомобиля, субару не рассматривал вообще, пока не побывал в Тушино и не посмотрел заезд по бездорожью. Мнение поменялось в корне, когда сам сел за руль XV-ки, получил полное удовольствие от езды. Сейчас смело могу себя считать субароводом, другие производители не интересуют ...
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