Новая Mazda CX-5 выйдет в 7-местном варианте

Основные технические характеристики транспортного средства останутся прежними. Изменение коснется только сидений - автопроизводитель добавит третий ряд. Серийный кроссовер представлен публике еще осенью прошлого года.
Габариты SUV нового поколения немного увеличились, по сравнению с предыдущим вариантом. Кроссовер сталшире на 10 мм и выше на 20 мм. Колесная база сохранила свои прежние пропорции.
Ассортимент двигателей CX-5 представлен бензиновыми и дизельным вариантом. Среди бензиновых моторов японские инженеры предложили пользователям Skyactiv-G на 2 литра 150 л.с. или 2,5 литра 192 л.с. Дизельный агрегат с турбонаддувом Skyactiv-D выставлен объемом 2,2 литра.
Модель выпускается с 2 видами коробки: 6-ступенчатая МКПП или 6АКПП. Новичок способен самостоятельно распознавать дорожные указатели.
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Габариты SUV нового поколения немного увеличились, по сравнению с предыдущим вариантом. Кроссовер сталшире на 10 мм и выше на 20 мм. Колесная база сохранила свои прежние пропорции. Ассортимент двигателей CX-5 представлен бензиновыми и дизельным вариантом. Среди бензиновых моторов японские инженеры предложили пользователям Skyactiv-G на 2 литра 150 л.с. или 2,5 литра 192 л.с. Дизельный агрегат с турбонаддувом Skyactiv-D выставлен объемом 2,2 литра. Модель выпускается с 2 видами коробки: 6-ступенчатая МКПП или 6АКПП. Новичок способен самостоятельно распознавать дорожные указатели.
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