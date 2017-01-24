24 января 2017, 17:01

Новая Mazda CX-5 выйдет в 7-местном варианте

Основные технические характеристики транспортного средства останутся прежними. Изменение коснется только сидений - автопроизводитель добавит третий ряд. Серийный кроссовер представлен публике еще осенью прошлого года.
Габариты SUV нового поколения немного увеличились, по сравнению с предыдущим вариантом. Кроссовер сталшире на 10 мм и выше на 20 мм. Колесная база сохранила свои прежние пропорции.
 
Ассортимент двигателей CX-5 представлен бензиновыми и дизельным вариантом. Среди бензиновых моторов японские инженеры предложили пользователям Skyactiv-G на 2 литра 150 л.с. или 2,5 литра 192 л.с. Дизельный агрегат с турбонаддувом Skyactiv-D выставлен объемом 2,2 литра.
 
Модель выпускается с 2 видами коробки: 6-ступенчатая МКПП или 6АКПП. Новичок способен самостоятельно распознавать дорожные указатели.

Комплектации и технические характеристики

Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин192
Объем двигателя2488
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл9.3
Загородный цикл6.1
Смешанный цикл7.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Мазда Ц Икс 5

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mazda CX-5
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Тестируем СX-5 на «тяжелом» топливе
В начале аллегория неплохая, но никак к материалу не относится. Дизель роднее настоящим внедорожникам, а не этому ведру маркетинговому.
Андрей
Mazda6 – серьезная опора для бренда
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Дмитрий, Ярославль
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mazda Автомудрость Mazda АвтоПитер Mazda Дизайн и тюнинг Mazda Новинки и концепт кары Mazda Новости и акции автосалонов Mazda Автосалоны и дилеры марки Mazda Аренда и прокат авто марки Mazda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mazda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mazda
Главные материалы
Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Mazda CX-5
Купить Mazda CX-5 2013 в Москве
1 277 228 Р
Купить Mazda CX-5 2016 в Москве
2 064 100 Р
Купить Mazda CX-5 2016 в Москве
2 064 100 Р
Купить Mazda CX-5 2016 в Москве
1 954 100 Р
Купить Mazda CX-5 2016 в Москве
1 605 500 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 65 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль CX-5
Новая Mazda CX-5 выйдет в 7-местном варианте
Габариты SUV нового поколения немного увеличились, по сравнению с предыдущим вариантом. Кроссовер сталшире на 10 мм и выше на 20 мм. Колесная база сохранила свои прежние пропорции. Ассортимент двигателей CX-5 представлен бензиновыми и дизельным вариантом. Среди бензиновых моторов японские инженеры предложили пользователям Skyactiv-G на 2 литра 150 л.с. или 2,5 литра 192 л.с. Дизельный агрегат с турбонаддувом Skyactiv-D выставлен объемом 2,2 литра. Модель выпускается с 2 видами коробки: 6-ступенчатая МКПП или 6АКПП. Новичок способен самостоятельно распознавать дорожные указатели.
2017-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG